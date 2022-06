Mads tavaly megnyerte a pécsi versenyt, de nem csak emiatt tartja kedvenc helyének a baranyai megyeszékhelyt, hanem a fantasztikus atmoszférája miatt is.

A Citroën C3 Rally2-vel versenyző páros most is győzni szeretne, a futam előtt azonban egy közönségtalálkozót is rendeznek. Abban bíznak, hogy a szervizparkban csütörtökön 20 órakor nagyon sok szurkolóval beszélhetnek, találkozhatnak személyesen, majd a kétnapos futamon még több néző lesz kint a pályák mellett.

Harmadik helyen

Két versenyt lehet mínuszolni a nyolc futamos hazai ralibajnokságban. Az első két győzelem után Mads Østberg és Patrik Barth kihagyta a Dunakanyar Rally-t, ezzel lecsúszott a pontverseny harmadik helyére, de ezen a hétvégén tovább szeretné gyűjtögetni a pontokat 2020 világbajnoka.

- Hiányzott Magyarország. A szurkolók, a csapat, a barátaim. Sajnos kihagytunk egy versenyt, de nagyon örülök, hogy újra itt lehetünk a kedvenc futamunkon – fogalmazott a hétvége előtt a norvég kiválóság.

Pécsi címvédőként

Mads Østberg az előző évben megnyerte a pécsi futamot, de nem csak ezért tartja kedvencként számon a Mecsek Rallyt.

- Boldog vagyok, hogy újra Pécsett versenyezhetünk! Fantasztikus atmoszférája van ennek a szép városnak, sok a ralikedvelő, nagyon jók a pályák és nagyon jó volt a tavalyi verseny. Örülök, hogy most először a magyarországi versenyzésem során, lesznek számomra is ismerős pályák, de izgatottan várom az új kihívásokat, az új gyorsasági szakaszokat is. Remélem, szép idő lesz és így még többen választják maguknak a ralit programnak és sokan jönnek megnézni a versenyt – tette hozzá a népszerű ralis.

A Tagai Racing Technology által felkészített Citroën C3 Rally2 versenyautót már csütörtökön délután, a hivatalos teszten láthatja a közönség, és még aznap este 8 órakor, egy nagyszabású közönség találkozót tartanak a rendezők a szervizparkban, ahol több, népszerű pilóta között ott lesz Mads és Patrik is.

Két nap, tíz szakasz

Pénteken délután kezdődik a másfél napos száguldás, tíz gyorsasági szakasszal, összesen 138 versenykilométerrel. A szabályok szerint, a megnövelt versenytáv miatt, 1,2 szorzóval számolják a bajnoki pontokat, amiket a Mecsek Rallyn érnek el a párosok.

- Eddig nagyon jól állunk, igaz, már túl vagyunk a mínuszolt versenyünkön, de jó a tempónk és próbáljuk megtartani a ritmust és természetesen most is a győzelem a célunk – szögezte le Mads Østberg.

Az 55. Mecsek Rally programja

Június 23., csütörtök

8:00 -16:00 – Adminisztratív átvétel

9.:00 – 20:00 - Pályabejárás

12:00 – 16:00 – Technikai átvétel

16.00 – 20:00 – Hivatalos teszt

Június 24., péntek

Gyorsasági szakaszok (ORB)

16:43, GY1, Trefortpuszta-Hatos/1

17:23, GY2, Hosszúhetény – Pécsvárad/1

20:28, GY3, Trefortpuszta-Hatos/2

21:08, GY4, Hosszúhetény – Pécsvárad/2

Június 25., szombat

10:03, GY5, Hatos-Trefortpuszta/1

11:16, GY6, Árpádtető – Orfű/1

11:57, GY7, Hetvehely – Golgota/1

14:38, GY8, Hatos-Trefortpuszta/2

15:51, GY9, Árpádtető – Orfű/2

16:32, GY10, Hetvehely – Golgota/2

17:10, Céldobogó – Pécs, Széchenyi tér