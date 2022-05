Bár még nincs vége az NB III.-as labdarúgó-bajnokság 2021/2022-es szezonjának, már a 33. fordulóban eldőlt, hogy a Keleti csoport aranyérmese a KolorCity Kazincbarcika SC csapata, amely ennek köszönhetően egy év után visszajutott a második vonalba. Az észak-borsodi gárda meggyőző fölénnyel bizonyult a legjobbnak, eddigi 36 meccsén 30 győzelem és 5 döntetlen mellett mindössze 1 alkalommal kapott ki (95 pont, 100-20-as gólkülönbség). A KBSC a tipikus esete annak, hogy gondoltak valamit a szezon előtt, ennek megfelelően építkeztek, és a cél maximálisan, idő előtt teljesült. Ez kimondva biztosan egyszerű, de vajon miben, mikben látja a siker kulcsát Varga Attila vezetőedző, aki a nyáron érkezett Barcikára?

Szerencsésnek érzi magát

– Először is: a klub háttere stabil, nyugodt, jó körülmények között dolgozhattunk egész évben – kezdte a szakember. – Hálás vagyok a vezetésnek, hogy ilyen körülmények között edzhetem ezeket a játékosokat. A csapat végig hitt a célunkban, és a játékosok tisztában voltak azzal, hogy a kvalitásaikkal, az erőfeszítéseikkel, lemondásokkal és az áldozataikkal komoly hatást gyakorolnak a teljesítményre és az eredményre egyaránt. Tudtuk, hittünk benne, hogy képesek vagyunk megnyerni a bajnokságot, büszke vagyok az évünkre, a játékosokra, akik igazi profik. A lényegi kérdések eldőltek már, de a még hátralévő meccseken is szeretnénk begyűjteni a megszerezhető pontokat, elérni a száz pontot. Ez, azt hiszem, bármilyen bajnokságban történelmi és megsüvegelendő, még 38 forduló alatt is. Senki nem gondolta a szezon elején, hogy ennyire magabiztosan fogjuk nyerni a bajnokságot, azonban a gárda nagyszerű munkát végzett egész évben. Remek csapat vagyunk! Bizonyítottuk, hogy kitartással, komoly munkával, akarattal és megfelelő alázattal nagyon messzire el lehet jutni. Együtt nyitottunk új lapot a klub történetében.

A bajnokság első harmadában úgy tűnt, hogy a BKV Előre komoly rivális lehet, de aztán ők bele-belefutottak egy-egy rossz eredménybe, a KBSC viszont biztosan tartani tudta az eredményességet.

– A bajnokság azon szakaszában három-négy csapatnak komoly esélyei voltak a bajnoki címre – mondta Varga Attila. – Viszont tudtuk, az első félévtől kezdve megvan bennünk a minőség, ami nélkülözhetetlen a sikeres munkához. Taktikánk része volt, hogy rengeteg gólhelyzetet alakítottunk ki, és nagyon kevés teret engedtünk az ellenfeleinknek. Végig fenntartottuk a koncentrációt, akaratot, áldozathozatalt és tehetséget a bennünk lévő kvalitással, és nagyszerű dolgokat értünk el. Ehhez hozzáadódik a játékosok minősége, ami miatt az elejétől fogva remek paramétereink voltak, nagyon elégedett vagyok a teljesítmény miatt. A szurkolóink is sokat segítettek. Egyértelmű, hogy megvolt bennünk a kiegyensúlyozottság, megvolt bennünk a potenciál ahhoz, hogy jól teljesítsünk, és elérjük a kitűzött célt, a bajnoki címet.

Nagy veszteség volt

Egy bajnoki aranyérem esetében okoz, okozhat-e bármi is hiányérzetet? – kérdeztük ezt is.

– Amire készültünk, megvalósult, sikerült eredményesen, látványosan, megbízhatóan teljesíteni végig a szezonban – válaszolta Varga Attila. – Biztosan voltak hibák, hibáim, de a csapat mindenre jól reagált. Nagyon keményen dolgoztunk végig, sokat tettünk azért, hogy megoldjuk a feladatunkat.

Féltávnál kiesett a gólkirályjelölt Laczkó Milán, emiatt kellett igazolni is, meg talán taktikai módosításokat is tenni.

– Nagy veszteség volt, ami okozott rövid ideig gondokat, de a Cegléd elleni siker után érezhetően ismét hittük, hogy nélküle is sikerülhet – nyilatkozta a KBSC szakvezetője. – Összefogtunk és megbeszéltük, hogy már csak miatta is bebizonyítjuk, igazi támadó nélkül is megoldjuk a feladatot. Az érkező játékosok más típusú labdarúgók, ezért személyi és egy kicsit taktikai változtatással realizáltuk a kiesését. A keret jól karakterizált, megugrotta a feladatot egész gyorsan.

Ahogyan előtte

Még nincs vége a bajnokságnak, mi a helyes hozzáállás ilyen esetben, hogyan lehet fenntartani azt, hogy a játékosok igenis koncentráljanak a továbbiakban is, nehogy szó érje máshonnan a ház elejét? – vetettük fel a szakvezetőnek, aki negyedik NB III.-as bajnoki címét szerezte.

– Ez egy munkahely, ahol fizetést kapnak a játékosok, szinte semmi nem változott azzal, hogy már megnyertük a bajnokságot. Ugyanolyan energiával, odaadással és nagyszerű mentalitással kell pályára lépnünk, mint tettük ezt előtte. Mint mondtam, vannak célok az előttünk lévő két találkozón is. Szeretettel várunk mindenkit a május 29-i, Békéscsaba tartalék elleni hazai szezonzáróra, már csak azért is, mert a mérkőzés után megkapjuk az aranyérmet az MLSZ képviselőitől.

A barcikai játékosok május 29-től szabadságukat töltik majd, a nyári felkészülés június 20-án, hétfőn kezdődik.

Labdarúgás: finomítani kell

Azt is megkérdeztük a vezetőedzőtől, sikerült-e megegyeznie abban a klubvezetéssel, hogy az új szezonban is ő ül a kispadon, immár az NB II.-ben. Vagy ez automatikus az első hellyel, benne volt (van) a szerződésben esetleg? ,,A szerződésem él, csak pár dolgot kell finomítani rajta, de egyáltalán nem automatikus az, hogy egy feljutó csapat edzője marad a helyén. A vezetőség részéről és a részemről is van hajlandóság a folytatásra, hiszen kölcsönösen elégedettek vagyunk egymással” – hangsúlyozta Varga Attila.

(A borítóképen: A KolorCity Kazincbarcika SC csapata)