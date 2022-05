A napokban, egészen pontosan április 30-án tartották Budapesten, a Magyar Sport Házában a Magyar Súlyemelő Szövetség éves rendes közgyűlését, amelyen átadták a díjakat a 2021-es esztendő legeredményesebb klubjainak, szakosztályainak. Az előző esztendő legjobbja a Kecskeméti TE lett, míg mögötte a Kazincbarcikai VSE súlyemelő-szakosztálya zárt a második helyen. A tényekhez tartozik, hogy a megszerzett pontok alapján a BKV Előre lett a második, a barcikaiak pedig a harmadikok, csakhogy az MSSZ egy fegyelmi vétség, eljárás következményeként a fővárosiakat tizenöt hellyel hátrébb sorolta.

Sokat dolgoztak

A szövetség összesen 43 szakosztályt rangsorolt, és a legeredményesebb 8-8 versenyzőt vették figyelembe a nemzetközi, illetve a magyar bajnokságokon elért helyezések alapján. A KVSE (amely egy díszes serleget kapott) az alábbi emelőkkel érte el az „ezüstös” pozíciót: Holló Szilárd Dávid, Bojti Vilmos Marcell, Kusai Kristóf, Féderer Benjámin, Hernádvölgyi Dániel, Hornyák Zalán, Pacsuta Gergő, Moldovai Levente.

– Természetesen örülünk a helyezésünknek, hogy ott vagyunk a sor elején, sokat dolgozott érte mindenki. A pandémia ellenére, mellett is csináltunk versenyeket, ahogyan lehetett, szerveztük az edzéseket, kihasználtunk minden lehetőséget – mondta Pátrovics Géza edző. – A ­KVSE-nél, a szakosztálynál én vagyok az egyetlen szakember, szerencsére van pár klub az országban, ahol nagyobb edzőgárdával dolgozhatnak, mint például a Haladásnál, Kecskeméten vagy a BKV-nál, ahol nagyobb az utánpótlásbázis is. Az úgymond kisebb egyesületek is próbálják csinálni a maguk munkáját, mert szeretik ezt a sportágat, ezeken a helyeken jobbára fiatalok vannak, akiknek még időre van szükségük ahhoz, hogy beérjen az elvégzett munka.

Huszonnégyen

A barcikai szakosztály színeiben jelenleg 24-en versenyeznek, hét korosztályban (fiú korcsoport, kölyök, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt, masters).

– Sajnos a két koronavírusos szezon hatással volt a létszámunkra, olyan értelemben, hogy kevesebben léptek be a rendszerbe a toborzások révén, mint ahányan kiléptek, ami szám szerint három-négy embert jelent mínuszban – közölte Pátrovics Géza, megemlítve az alábbiakat is: – A kilencvenes évek elején, közepén nagyjából háromszor ennyi emelőnk volt, akikkel három edző dolgozott. Olyan megméretést is rendeztek a megyében, amely három napig tartott.

Holló az egyetlen

A KVSE-ből a tavalyi évben korosztályos magyar bajnok volt Hornyák Zalán és Pacsuta Gergő, míg a felnőtteknél Holló Szilárd szerzett második helyet az olimpikon, Eb-bronz­érmes és 17-szeres magyar bajnok Nagy Péter mögött.

– Szilárd esetében azt is el kell mondani, hogy nemzetközi színtéren ő volt az egyetlen sportolónk, a finnországi U23-as Európa-bajnokságon 6. lett a +109 kilogrammos súlycsoportban. Aztán szerephez jutott a lengyelországi Olimpiai Reménységek Versenyén is, ahol a csapattal a második helyet szerezték meg – sorolta Pátrovics Géza.

Az idei, a közeljövőbeli tervekkel kapcsolatban a tréner az alábbiakat fogalmazta meg:

– Ebben az évben igyekszünk valamennyi korosztályos országos bajnokságon részt venni. Ezenkívül várhatóan Holló Szilárd ott lesz, lehet az U23-as Európa-bajnokságon, reményeink szerint be fogják válogatni. Jómagam is versenyzek még, a mastersek között, de az itt elért eredményeim nem számítanak a rangsorba. Tavaly számomra volt egy világbajnokság, online, amit megnyertem, de a magamfajta „öregeknek” ez már csak hobbi... A nyáron Lengyelországban, Raszynban, Varsó mellett rendeznek kontinensbajnokságot, ahová szeretnék menni, eddig 18 alkalommal nyertem a korosztályomban, az adott súlycsoportban. A világbajnokságot az Egyesült Államokban bonyolítják le, decemberben, ilyen messzire csak abban az esetben tud eljutni az ember, ha talál magának támogatót vagy támogatókat, ami manapság nem könnyű.

(A borítóképen: A díjátadón: Kusai Kristóf, Pátrovics Géza és Bojti Vilmos Marcell)