A magyar kormány 1472/2017. (VII. 25.) kormányhatározata adott lehetőséget a DVTK sportszervezetnek arra, hogy négy helyszínen négy projektet valósítson meg közel 10 milliárd forintból. Ezek közül hármat Magyarországon (Diósgyőrben multifunkciós sportcsarnok, birkózóterem, orvosdiagnosztikai és rehabilitációs központ kialakítása; Salgótarjánban a Szojka Ferenc Stadion rekonstrukciója és az Öblös Sporttelep területén edzőközpont kialakítása; Egerben a Szentmarjay Tibor Stadion rekonstrukciója és az Északi Sporttelep területén edzőközpont kialakítása), egyet pedig Szlovákiában. Utóbbi egy felvidéki labdarúgó-akadémia létrehozására irányul.

Ennek a felvidéki projektnek a kapcsán tartottak sajtótájékoztatót tegnap Kassán, a Kassai Futball Arénában, amelyen Jaroslav Polacek, Kassa polgármestere, Marcel Gibóda, Kassa alpolgármestere, Dusan Trnka, a szlovák másodosztályban szereplő FC Kosice labdarúgócsapatának elnöke, valamint Sántha Gergely, az FC Kosice labdarúgócsapatát működtető gazdasági társaság felügyelőbizottságának elnöke vett részt.

Szlovákul

Elsőként Sántha Gergely kapott szót, aki szlovákul köszöntette a megjelenteket, és ugyancsak a házigazdák anyanyelvén nevezte történelmi napnak 2022. május 5-ét a kassai labdarúgás tekintetében.

– 2020-ban kezdtük el a munkát, és szinte a kezdetektől magunk mögött tudhattuk Kassa város vezetésének támogatását. Külön öröm, hogy most Kassa polgármesterével és alpolgármesterével ülhetünk itt, ez is mutatja az elkötelezettségüket az FC Kosice és a kassai labdarúgás iránt – mondta Sántha Gergely, majd így folytatta: – A labdarúgást sok területen lehet fejleszteni, de ami hozzánk legközelebb áll, az az utánpótlás-fejlesztés. A kassai városvezetés segítségével a felnőtt labdarúgócsapat ebben a gyönyörű stadionban – ahol most is vagyunk – tudja játszani a mérkőzéseit. Viszont az utánpótlásképzés infrastrukturális ellátottsága, finoman szólva, nincs a megfelelő szinten. Amikor belekezdtünk a kassai labdarúgás fejlesztésébe, az egyik kiemelten fontos téma ez volt, amin elkezdtünk dolgozni. Most pedig örömmel tudom bejelenteni, hogy kassai partnereinknek, Dusan Trnka, illetve Szabó Tamás, Geri Ádám munkájának köszönhetően egy 8,2 hektáros ingatlant sikerült megvásárolni, amin felépíthetjük azt az akadémiát, ami egész Kelet-Szlovákia labdarúgását szolgálja majd.

A tóvárosi kerületben

Ezt követően Sántha Gergely egy látványtervekkel illusztrált prezentációt tartott a megjelenteknek, akik között ott volt dr. Hetey Ágota, Magyarország kassai főkonzulja is. Az FC Kosice labdarúgócsapatát működtető gazdasági társaság felügyelőbizottságának elnöke felidézte a kassai labdarúgás múltját, az 1903-as alapítást, felsorolta a jelentős eredményeket elért helyi csapatokat (VSS Kosice, Lokomotiva Kosice, 1. FC Kosice) és a legnevesebb kassai labdarúgókat (Ján Kozák, Ladislav Józsa, Jaroslav Pollák, Nemanja Matic, Ondrej Duda), majd megjegyezte, hogy a jelen lévő partnerek segítségével sikerült feléleszteni a kassai felnőttcsapatot.