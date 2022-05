Az NB I.-es labdarúgó-bajnokság 30. fordulója keretében szombaton délután a Puskás AFC vendége a Mezőkövesd Zsóry FC gárdája volt. A felcsúti társaság a dobogó második fokáért harcol, így három pontot igényelt, a dél-borsodiak számára pedig a minél jobb helyezéshez kellettek az egységek. A PAFC-nál az eltiltott Baluta és Bakti maradt ki az előző fordulóhoz képest, posztjaikra Slagveer és Corbu került. Az MZSFC-nél három helyen változtatott Supka Attila vezetőedző, aki Cserit, Madarászt és Jurinát cserélte ki Karnitskira, Besirovicra és Churkóra.

Nagyszerű időben és pályán kezdődött a találkozó. Churko, majd Corbu próbálkozott lövéssel, előbbit Tóth B. fogta, utóbbi mellément. A kövesdiek kontrákra rendezkedtek be, a 18. percben Farkas D. futott el a jobb oldalon, beadását Drazic méterekkel bólintotta a jobb sarok mellé. A 26. percben Favorov az ötös jobb sarkának közelében került kecsegtető helyzetbe, de jobbal rosszul találta el a labdát. Sokat mozogtak és sokat változtatták helyeiket a játékosok, a szélsők is gyakran munkában voltak, széthúzták a mezőnyt, így változatos, érdekes és jó iramú volt az összecsapás. A 29. percben Drazic tanári alakítással a vendégeket juttatta előnyhöz, ezt azonban nagyon hamar kiegyenlítette Urblík, aki a sárga-kékek csatárához hasonlóan remek mozdulattal lőtt a hálóba. A felek nyílt sisakkal futballoztak, ezért egymást érték az események. A meccs harmadik gólja is gyönyörű volt, utána pedig a Puskás AFC előnnyel vonult az öltözőbe.

Magabiztos volt

A szünetben hármas cserét határozott el a matyók trénere, akiket a múlt héthez képest kihagyott a kezdőből (Cseri, Jurina, Madarász), azokat beküldte a helyettesek (Besirovic, Churko és Karnitski) kárára, de a mérkőzés sorsa a 49. percben szerzett újabb otthoni találattal hamar eldőlt. Kétgólos előnyének birtokában magabiztos volt a Puskás, de a Mezőkövesd sem adta fel, Cseri például a 64. percben már elhúzta a labdát Tóth B. mellett, viszont balra sodródva már csak az oldalhálót találta el. Nem sokkal később ismét a volt válogatott középpályás veszélyeztetett, életerős lökete, vesztére, pont középre ment, így a hálóőr zsákmánya lett. A hajrára Babati és Kis érkezett Drazic és Vadnai felváltása révén, ebből következett, hogy Supka Attila csapatának támadójátékát erősítette, nem is csoda, mert utóbbinak bal oldali védőként nem ez volt az eddigi legjobb mérkőzése. A 79. percben Favorov közelről a bal kapufára fejelte a labdát, aztán a felek belenyugodtak a találkozó kimenetelébe.

Az átlagtól színvonalasabb és rendkívül sportszerű öszszecsapáson a vendégeket az a hátsó alakzat hagyta cserben, melynek tagjai szívósságukról és magabiztosságukról voltak híresek. A Puskás második és harmadik góljához is aszszisztáltak, lassan reagáltak, nehézkesen követték az eseményeket, és a sebességbeli különbség, továbbá a jó helyzetfelismerés hozott három pontot a dobogóra pályázó gárda számára. A dél-borsodiak támadójátéka ugyancsak elmaradt a korábban megszokottól, akcióik döcögtek, csupán egy-két góllal kecsegtető rohamot vezettek, helyzetükből eredően könnyen belenyugodtak a vereségbe.

A gólok története

28. perc: Vadnai átadását Drazic a 16-oson belül átvette, majd egy csellel lefordult Szolnokiról, aztán 13 méterről, ballal, a bal alsó sarokba helyezett, 0–1.

31. perc: A 16-os előtt adogattak a vendéglátók. Favorov és Corbu passzolgatása után Urblik elé került a játékszer. Utóbbi 18 méterről, jobbal lövésre szánta el magát, labdája pedig védhetetlenül vágódott a kapu jobb oldalába, 1–1.

44. perc: Van Nieff a mezőkövesdi térfél közepéről pompás labdával ugratta ki a védők mögül induló Zahedit, aki 10 méterről kapásból, ballal, a jobb alsó sarokba bombázott, 2–1.

49. perc: Lukic késlekedett a felszabadítással, ráadásul elcsúszott, a rárontó iráni Zahedi elvette tőle a labdát, egyedül húzott kapura, majd 9 méterről, ballal, félmagas csavarást küldött a háló jobb oldalába, 3–1.

Puskás AFC – Mezőkövesd Zsóry FC 3–1 (2–1)

Felcsút, 700 néző. V.: Erdős (Szalai, Horváth Z.).

PAFC: Tóth B. (6) – Szolnoki (6), Spandler (6), Stronati (6), Favorov (6) – Urblík (6), Van Nieff (7), Nagy Zs. (6), Slagveer (6), – Zahedi (7), Corbu (6). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

MZSFC: Tordai (5) – Farkas D. (5), Pillár (5), Lukic (5), Vadnai (5) – Karnitski (5), Cseke (5), Besirovic (5), Vajda (5) – Drazic (6), Churko (5). Vezetőedző: Supka Attila.

Csere: Karnitski helyett Madarász (5) a 46., Besirovic helyett Cseri (6) a 46., Churko helyett Jurina (5) a 46., Spandler helyett Nunes (5) az 57., Slagveer helyett ­Skribek (–) a 72., Corbu helyett Bakti (–) a 72., Vadnai helyett Babati (–) a 72., Drazic helyett Kis (–) a 72. percben.

Gólszerző: Drazic (0–1) a 28., Urblik (1–1) a 31., Zahedi (2–1) a 44., Zahedi (3–1) az 50. percben.

Sárga lap: Vajda a 86. percben.

Hornyák Zsolt: – Számunkra rosszul indult a meccs. Könnyelmű hibát követett el Zahedi az elején, aztán rúgott két szép gólt, és a hetvenedik percig nem is volt kérdés, ki uralja a mezőnyt. Mi domináltunk, viszont az utolsó negyedórában nem tetszett a játékunk. A harmadik gól ugyanis elrontotta a tempót, már csak a ­meccs végét vártuk. Annak örülök, hogy csapatomban volt elegendő erő a fordításhoz.

Supka Attila: – Sajnos, visszacsúsztunk arra az időszakra, amikor hiányzott belőlünk az akaraterő, nem voltunk agresszívak, nem tudtuk a magunk futballját előadni. Ez a vezetés ellenére is látszódott már az első percektől. Mintha kicsit mindenki megnyugodott volna az előző meccs után. Rengeteg egyéni hibát követtünk el, ez a koncentráció hiányára vezethető vissza. Ennél sokkal több kell legközelebb a Debreceni VSC ellen, a jobbik arcunkat kell mutatnunk.



(A borítóképen: Besirovic (a labdával) támadás közben, a felcsúti stadionban|Fotó: MW)