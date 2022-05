A női röplabda Extraligában tovább folytathatja szereplését a Diósgyőri VTK csapata, köszönhetően annak, hogy szerdán este az MTK Budapest otthonában három játszmában meccset nyert. A piros-fehérek ezzel 24 (!) bajnokin keresztül tartó nyeretlenségi sorozatukat szakították meg, és nem mellékesen a győzelmükkel elkerülték a kiesést. Ugyanis az említett két csapat az élvonalbeli bajnokság rájátszásában a 7. helyért küzd, a három nyert mérkőzésig tartó sorozatban. Az első két csatát a fővárosi kék-fehérek nyerték, a múlt héten szerdán előbb Budapesten győztek 3:1-re a Diósgyőr ellen, majd négy nappal később Miskolcon 3:0-ra diadalmaskodtak. Ezek után csak kevesen számítottak arra, hogy a párharc harmadik összecsapásán feltámad a DVTK. A piros-fehérek legutóbbi, 3:0-s diadala azt eredményezi, hogy a két fél ma 18 órától a miskolci városi sportcsarnokban folytatja a küzdelmeket.

A diósgyőriek liberóját, Kundrák Esztert kérdeztük elsőként arról, meglepetésgyőzelemnek nevezhető-e a hétközi siker.

– Mondhatnám azt, hogy meglepetés történt, de számunkra igazából nem volt az, mert minket nem lepett meg, hogy nyerni tudtunk, ugyanis ezzel a céllal érkeztünk a meccsre, az volt a fejünkben, hogy nem születhet más eredmény, csak DVTK-siker. Erre készültünk a hét elejétől a bemelegítés során, és ezt tartottuk szem előtt a mérkőzés közben – mondta Kundrák Eszter, aki arra a felvetésre, hogy mindez bizonyára így volt az első két meccsen is, amikor nem sikerült nyerniük, így folytatta: – A szerdai mérkőzésen minden úgy állt össze, ahogy szerettük volna, a nyitások, a fogadások, és a labda is szinte mindig úgy pattant, ahogy nekünk volt jó. Ez segített, illetve az is sokat, hogy a meccs elejétől egy tucat szurkoló biztatott minket. Ez pedig olyan támogatás volt, amihez hasonlóban a hazai csapatnak nem volt része.

Zengett

A liberó arról is beszélt, hogy reményei szerint a mostani mérkőzésen sem maradnak lelátói támogatás nélkül.

– Szerdán Budapesten is remek hangulatot teremtettek, zengett tőlük az egész csarnok, és ennek köszönhetően nagyon magas hőfokon kezdtük a találkozót. Emlékeim szerint a rájátszásban, a Nyíregyháza elleni meccsen volt részünk először ilyenhez hasonlóban, és nagyon bízom abban, hogy a mostani meccsen is segítenek bennünket. Sem a kosárlabdával, sem a focival nem ütközik a mérkőzésünk, úgyhogy remélem, hogy jön majd energia a lelátóról – mondta Kundrák Eszter, akinek szóba hoztuk, hogy a szerdai meccs szerencsefaktora nem lehet a végtelenségig mellettük. – Azt szokták mondani, annak van szerencséje, aki tesz is érte, aki jobban szeretné a győzelmet. Akaratban többnek kell lennünk az MTK-nál. Biztos vagyok benne, hogy a szerdai meccs után bizonyítani akarja ellenfelünk, hogy többre képes, de az biztos, hogy mi mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy még egyszer Budapestre utazzunk, hogy megmérkőzzünk egymással.

A liberónak felvetettük, hogy kevesen vannak, hiszen a szerdai meccset tulajdonképpen heten játszották végig, és arról érdeklődtünk, hogy a szűkös keret tagjainál jelentkezhet-e fáradtság.

– Kétségtelen, hogy nem vagyunk sokan, a sérülések miatt a rotáció szűkös, és ez nem segíti a helyzetünket, de az az adrenalin, amit a szurkolásból nyerünk, minden fáradtságot legyőz. Mentálisan kell erősnek lennünk, mert minden fejben fog eldőlni. Egyébként pedig az MTK-nak sincs hosszú sora, ők is keveset cserélnek, úgyhogy ebben nincs nagy különbség a csapatok között – mondta Kundrák Eszter, aki arról is szót ejtett, hogy az évad első sikerével nagy teher szakadt le a vállukról. – Nagyon nehéz volt úgy játszani, szinte a bajnokság végéig, hogy egy meccset sem nyertünk és hogy szetteket is alig tudtunk rabolni. De szerdán a legjobbkor nyertünk. Ez nagyon jó érzés volt, nagyon szép esténk lett, olyan élményben volt részünk, amit még szeretnénk átélni. Most szombaton és a jövő héten kedden még egyszer.

Az első és az utolsó hely

A női röplabda Extraliga 2021/22-es évadjában már csak két nyitott kérdés van: az, hogy ki lesz a bajnok, illetve ki esik ki, ugyanis két helyosztónál már véget értek a küzdelmek. A 3. helyért megrendezett párharcban a Szent Benedek RA Balatonfüred gárdája három meccsen verte az 1. MCM-Diamant Kaposvár együttesét, míg az 5. helyért a Fatum-Nyíregyháza ugyanilyen különbséggel intézte el az Újpesti TE csapatát. A bajnoki döntőben a Vasas-Óbuda áll jobban, három mérkőzés után 2–1-re vezet a Swietelsky-Békéscsaba ellen, és amennyiben vasárnap, a fővárosi csapat otthonában hazai siker születik, akkor eldől a bajnoki cím sorsa.

(A borítóképen: A DVTK (fehérben) szombaton itthon szerepel az MTK ellen. Fotó: MW)