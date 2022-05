A 7. helyért és az ezzel járó bennmaradásért harcol a DVTK gárdája a női röplabda Extraligában. A piros-fehérek az első meccset 3:1-re elvesztették az MTK Budapest vendégeként, így tegnap este abban a tudatban léptek pályára, hogy nyerniük kell a versenyben maradás érdekében, a három nyert meccsig tartó csatában. A piros-fehérek nélkülözték a betegséggel bajlódó brazil Oliveirát, a cseh Kuzelová pedig sérülése miatt nem állt csapata rendelkezésére.

Váltott vezetéssel haladt az első szett, majd az MTK két leütése lecsorgott a hazaiakról, aztán egy rossz szervafogadás után (4–7) időt kért a hazai mester. Kilyénfalvi nyitásaiból három pontot szereztek a fővárosiak. Kalmár bemutatott egy testcselt, majd ejtett, de a kékek ezt kivédték. Tatár is hozott a konyhára kettőt (9–14), aztán Horváth M.-től ajándékba kapott egy pontot a látogató (9–15). Kapaszkodott a Diósgyőr, és 10–16 után feljebb is araszolt (13–17). Az antennán megcsúszó labda a piros-fehéreknek kedvezett, ezt nagy mentések követték. A feladások egyik oldalon sem voltak mértani pontosságúak, így hullámzott a játék. Borsos a hálóba vágta nyitását, ezen jót nevetett, nyomban le is cserélték. A vendégek hozták első játszmalabdájukat, a közte hat pedig reális különbség volt (19–25).

Táncoltak

A második szakaszban Szajkó jól dolgozott a hálónál (3–1), mégis gyorsan 6–6 lett. A trénerek zsinórban cserélgettek, Kiss E. sánca és Baidiuk leütése 8–6-os állást hozott. A budapestiek csatlakozójegyet váltottak, és 9–10-re fordítottak. 12–9nél Kalmár elidegeskedte nyitását, Boskó lecsapódó szervái után a miskolciak nehezen építkeztek (12–13). Az MTK minden pontját tánccal üdvözölte, technikai hibái mégis versenyben tartották ellenfelét. A DVTK 17–17-nél utolérte riválisát, sőt a vezetést is átvette az elbambuló fővárosiakkal szemben (19–17). A budapestiek másodszor kaptak szimpatikus ítéletet (19–19), ez nem szegte kedvüket. Egri óriásit mentett, hatalmas tapsot kapott, a 23–20 pedig sokat ígért, a játszma mégsem jött össze, pedig csak az i-re kellett volna feltenni a pontot (24–26).