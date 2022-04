A férfi röplabda Extraliga rájátszásában, a három nyert mérkőzésig tartó elődöntőben, szombaton este a Fino Kaposvár vendége volt a GreenPlan-VRC Kazincbarcika csapata.



A vége a Finóé



Az első játszma első labdái után a vendégek vezetgettek, 1–2 ponttal, amit négyre is sikerült növelniük (5–9). Innen azonban négy hazai egység következett, és az egyenlítés után Bögöly két ász nyitására Toronyai edző időkérése volt a válasz (9–9). Három hazai rontás után a kaposvári szakvezető kért szünetet (9–12), de az ekkor megszerzett előnyt sokáig jól őrizte a VRCK (14– 18). Ez utóbbi állásnál mindkét edző két-két cserét hajtott végre, és ez a somogyiaknál sült jobban, amire VRCK-időkérés volt a reakció (17–18). A vendégek húszig elmentek, itt azonban jött egy fordítás, 21–20-nál a meccs folyamán másodszor volt az előny a Finónál, 2–1 után. Ezután visszavette a fórt a Barcika (21–22), ám a hazai pauzát követően Hubicska aktivitása és két rontott vendégtámadás eldöntötte a szettet (25–22).



Barcikai részsikerek



A második menet elején előbb a vendégek voltak az üldözöttek, majd fordult a kocka. 7–7 után a Bibók és Ciupa adta lökettel elszaladt a VRCK, utóbbi szép ütését követően jött a játékrész első időkérése, hazai részről (10–14). Nagyon akartak a kaposváriak, és mivel egy ideig nem jött pont a vendégoldalról, Toronyai is szünetet jelzett (14–16). Annak ellenére, hogy a somogyiak sáncmunkája eredményesebb volt, a Ciupa, Bibók kettős odatette magát (16–19). Az újabb hazai időzés után sem olvadt el a barcikaiak előnye, akik végül 20–23 után Juhász P. és Blázsovics jó megoldásaival behúzták a szettet (20–25).

A harmadik játszmában 5–3 után 5–7-et mutatott az eredményjelző, ami miatt a kaposváriaknak szükségük volt egy kis tanácskozásra. Nem mentek vele sokra, mert Bibók hathatós közreműködésével meglépett a VRCK (6– 10). Magabiztosan játszottak a vendégek, de 9–13 után nem jöttek pontok saját erőből, így 14–16-nál időt kért Toronyai edző. Úgy tűnt, sikerült rendezni a sorokat, ám 16–19-et követően az aktívabb Fino, azok után, hogy a vendégek egymás után két nyitást is rontottak, Milovanovic révén ász szervából egyenlített (20–20). Jöhetett a nagy hajrá, amelyben 22–21 után egyenlített a VRCK, és a fordítása után a második szettlabdát Bibók letette (23–25).



Ötszettes lett



A negyedik játékrészben az első hazai pontot követő, a Kaposvárnak elkönyvelt egység után Páez reklamált, és kapott sárga lapot, az ekkor szerzett hárompontos Fino-fór sokáig tartott, 8–4-nél kért időt Toronyai Miklós. Blázsovics jó támadásaival és Moraes remek sáncaival sikerült szorossá tenni az eredményt (12–11), aztán hazai pauza után a somogyiak jöttek, majd a vendégek második időkérése (16–12). Ez utóbbi nem hozott áttörést, arrafelé haladt a meccs, hogy ötödik játszma lesz (20–13), és mivel nem jött fordulat, így is lett (25–17).

A mindent eldöntő játszma elején előbb a VRCK, majd a Fino szedett össze kétpontos előnyt, de mindkettő ledolgozásra került. Az óriási csatában fej fej mellett haladtak a csapatok. 8–7-nél Kiss M. ásza az után az első, majd egy jó hazai sánc után második idejét is kikérte a Barcika (10–7). 11-nél érte utol ellenfelét a VRCK, majd Bögöly ütését követően meccslabdához jutott a Kaposvár. Nem is egyszer, azonban Bibók és Ciupa megakadályozta ezt, és Bögöly rossz nyitása után ők jutottak hasonló lehetőséghez. De a VRCK sem tudott élni ezzel. A drámai végjátékban úgy tűnt, hogy reggelig játszanak a felek, a Kaposvárnak 7 (!), a Barcikának 6 (!) meccslabdája volt, 25–25 után azonban Milovanovic, majd Hubicska ütése is úgy hozott pontot a hazai együttesnek, hogy vendégkezet érintve került a pályán kívülre a labda, ezzel ért véget a 156 perces, öldöklő csata (27–25).



Fino Kaposvár – GreenPlan-VRC Kazincbarcika3:2 (22, -20, -23, 17, 25)



Kaposvár, 339 néző. V: Szabó P., Adler (Vígh, Szél).

Fino Kaposvár: Ouyachi 2, Garchet 2, HUBICSKA 13, SANDOVAL 14, MILOVANOVIC 21, BÖGÖLY 19. Csere: Bozóki (liberó), Kiss M. (liberó) 4, Radovic, Iván B., El Azhari, Vasquez 3. Vezetőedző: Ruben Wolochin.

GreenPlan-VRC Kazincbarcika: CIUPA 16, JUHÁSZ P. 14, BIBÓK 19, BLÁZSOVICS 16, Moraes 7, Páez 6. Csere: Dudás (liberó), Árva, Csizmadia, Péter B., Szabó D. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Ruben Wolochin: – Éppen ilyen párharca számítottam, mint amilyenre az első mérkőzés sikerült. Ez egy remek győzelem volt, mindenki, a szurkolóink és a csapat számára egyaránt, de készen kell állnunk a csütörtöki összecsapásra.

Toronyai Miklós: – Sajnálom az első szettet, azt mi adtuk le, talán más lett volna az eredmény. A folytatásban viszont remek röplabdát játszottunk, akárcsak a hazaiak. A semleges szurkolók biztosan jól szórakoztak, apróságok döntöttek...

A három nyert meccsig tartó párharc állása: 1–0, a Fino Kaposvár javára.

A két fél a második összecsapást csütörtökön 19.00-tól Kazincbarcikán, a Don Bosco Sportközpontban vívja.



(A borítóképen: Blázsovics 16 pontot szerzett)