Szűk egy hónap alatt szinte semmi nem változott. A szezonnyitó után a II. Therwoolin Boldogkő Rallyn is Mads Østberg és navigátora, Patrik Barth volt a leggyorsabb. A norvégok korábbi világbajnokát ezúttal is a két szécsényi ralis, Vincze Ferenc és Velenczei Ádám követte a dobogón. A két futam között még az élmezőnyben kialakult különbségek is hasonlóak voltak, ami azt jelzi, hogy Østberg egy gondolattal továbbra is a teljes mezőny előtt jár.

Műszaki hiba, bukás

Az abaúj-zempléni aszfaltos pályákon már az első körben megszerezte a szükséges előnyt a későbbi győztes kettős, amit ezután taktikus versenyzéssel osztottak be. A futam egyik nagy vesztese ismét Turán Frigyes volt, aki egy korai rajt miatt időbüntetést kapott, majd meghibásodott az autó hátsó hajtása, emiatt kénytelen volt feladni a száguldást. Velenczei Ádám később egy őzet ütött el a gyorsaságin, a hajrában pedig Klausz Kristóf bukott, így a fiatal ralis pont nélkül zárta a boldogkői versenyt.

Megszerezték, megtartották

– Számunkra kedveztek a nehezebb körülmények, hiszen az esős reggeli első körben szereztük meg azt az előnyt, amit a végéig meg tudtunk tartani – értékelt a boldogkőváraljai vár parkolójában felállított célkapunál a futamgyőztes, Mads Østberg. – Ezután arra fókuszáltunk, hogy megússzuk defekt és egyéb technikai probléma nélkül, és magabiztosan őrizzük az előnyünket. Nem tudom, hogy mennyire fekszenek nekünk a magyar pályák, de nagyon szeretem ezeket a tempós, lobogós szakaszokat, amelyek sok helyen technikásabbak, mint a WRC-futamokon. Jól kezdtük a bajnokságot, örülök a két győzelemnek, szeretnénk továbbra is így folytatni a sorozatot.

A korábbi magyar bajnok Vincze Ferenc egy év kihagyás után tért vissza. Salgótarjánban második lett, ezt a teljesítményét pedig a II. Therwoolin Boldogő Ral­lyn is meg tudta ismételni.

– Nem vagyunk elégedetlenek, mert gyorsultunk, értékes pontokat szereztünk, ráadásul a pluszpontokat érő Power Stage-et is megnyertük – vonta meg a hétvége mérlegét Vincze Ferenc. – A különbség vizes körülmények között alakult ki, ezután viszont pariban voltunk Østbergékkel. Lehetett volna jobb, szorosabb csata is az élen, de az első három gyorsasági alapjaiban meghatározta a hétvégét. Pontszámban azonban nem nagy a lemaradásunk, úgyhogy nagyon várjuk a folytatást.

Bodolai elégedett

Velenczei Ádám behozta a Skodát a dobogó harmadik fokára, a borsodi versenyzők közül pedig legjobban ezúttal is Bodolai László szerepelt. Deák Attilával az oldalán a miskolci ralis a pódiumra állhatott, az abszolút értékelés negyedik helyén zárt.

– Teljesen új autóval vágtunk neki ennek a futamnak, ezért örülünk ennek a szereplésnek – fogalmazott a célban Bodolai László. – A részidőket tekintve talán nem tudtuk azt a szintet hozni, mint Salgótarjánban, de az összkép így is nagyszerű. Karcmentesen hoztuk le a Fordot, nagyon jót autóztunk, főleg az utolsó körben. A beállításokat nagyszerűen eltaláltuk, azt viszont sajnálom, hogy ezt nem léptük meg hamarabb. Az autóval kapcsolatban az első benyomások nagyszerűek voltak, elégedettek vagyunk a bemutatkozással.

A Salgó és a boldogkői verseny után csupán öt hét szünet következik, a Mercarius Rally1 Bajnokság május utolsó hétvégéjén az új rendezvénynek számító, váci központtal kiírt Dunakanyar Rallyval folytatódik.

A II. Therwoolin Boldogkő Rally végeredménye

1. Mads Østberg, Barth Patrik (Citroën C3 Rally2) 57:31,2

2. Vincze Ferenc, Németh Gergely (Skoda Fabia R5) +17,6

3. Velenczei Ádám, Vánsza Zsolt (Skoda Fabia Rally2 EVO) +25,5

4. Bodolai László, Deák Attila (Ford Fiesta R5 MKII) +1:43,0

5. Német Gábor, Adorján Szabolcs (Skoda Fabia R5 Evo) +2:21,0

6. Tóth Tibor, Szabó József (Skoda Fabia R5 Rally2) +2:21,5

(A borítóképen: Mads Østberg második sikerét aratta ebben az évben. Fotó: Marosréti Ervin)