A play-off első körének, a Tigra-ZF-Eger elleni csatának úgy vágott neki a PannErgy-MVLC OB I.-es férfi vízilabdacsapata, hogy 3-3 volt az állás, minekutána a két alakulat megnyerte a másik elleni hazai összecsapását az alapszakaszban. Ezen kör az egyik gárda 7. pontjáig tart, és már a hevesiek állnak jobban (6–3), annak köszönhetően, hogy a múlt szombaton, hazai környezetükben 17–9-re verték a borsodiakat. A vendégek keretéből egyébként hiányzott a szlovák kapus, Tomás Hoferica, illetőleg a korosztályos válogatott Vismeg Zsombor.

– A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón is mondtam, hogy úgy jártunk, mint annak idején a törökök: megállított bennünket Dobó kapitány – kezdte nyilatkozatát Vidumanszky László, a PannErgy-Miskolci VLC vezetőedzője. – Sajnos, az elején nem úgy kezdődött a meccs, ahogyan gondoltuk. Nem voltunk álmosak, viszont nem koncentráltunk megfelelően, nem így mentünk bele a mérkőzés kezdeti szakaszába. Elöl és hátul is volt pár hiba, és ugyan a kapusunk védett ekkor párat, ez is kevésnek bizonyult, és 6–1-es, illetve 8–2-es állásnál már teljesen más arcot kapott a találkozó. Az Egernek nagyobb lett, lehetett az önbizalma, és végül kézben tartva a meccset hozta a győzelmet a maga számára.

Elsősorban rajtuk múlik

A két alakulat szombaton 18 órától a Kemény Dénes Városi Sport­uszodában találkozik, a tét az, hogy vagy MVLC-siker születik, és akkor 6–6-ra hozzák a csatát, vagy a hevesiek ismét nyernek, s akkor ők folytathatják majd a bajnokságot a 9., a miskolciak pedig a 11. helyért.

– Nem először derült ki, hogy nem tudunk kétszer egymás után hasonló teljesítményt hozni – közölte Vidumanszky László. – Előtte egy héttel a saját medencénkben megleptük őket jó játékkal, győztünk, majd jött a múlt hét vége. Most ők jönnek hozzánk, és ha az előbb vázoltakat nézzük, akkor most sokkal jobban fogunk – remélhetőleg – játszani, és akkor az esetben lesz még egy utunk Egerbe. Erre, így készültünk egész héten, gyakoroltuk, amit kellett, a védekezést, a támadási figurákat, előnyöket, hátrányokat. Remélem, hogy ezúttal mi leszünk azok, akik nevetni fognak, van mit törlesztenünk a szombati produkció után. Ez, úgy gondolom, elsősorban rajtunk múlik, azon, hogy fejben mennyire leszünk erősek. Természetesen számít az is, hogy ki milyen passzban, formában lesz éppen akkor a medencében, ki vállal többet, és kinek lesz több győztes ­embere abban a pillanatban. Újdonságok, titkok már nincsenek...

A szakvezető hozzátette, Vismeg Zs. betegsége miatt továbbra sem hadra fogható, azonban Hoferica minden bizonnyal visszatér a keretbe. Az MVLC utánpótlásának egy része Szlovákiába ment egy nemzetközi tornára, így vélhetően másokat kell majd helyettük bevetni, a kispadra ültetni.

Amennyiben a miskolciak nyernek, úgy harmadik, döntő mérkőzésre kerül sor, április 13-án, szerdán a hevesi megyeszékhelyen.

Vízilabda: a tények

A másik ágon

A 9–12. helyért egy másik párharcot is rendeznek. Ennek a Kaposvár és az UVSE „futott neki”, mégpedig 1–4-gyel, az alapszakaszban megvívott két, egymás elleni meccset követően. Április 2-án a somogyiak 14–9-re győztek az újpestiek ellen (ezzel 4–4-re egyenlítettek), a mindent eldöntő csatát pénteken rendezték a fővárosban, ezen 11–5-ös kaposvári siker született, akik elérték a 7. pontot, így ők készülhetnek a 9. helyért megrendezendő csatára, míg az újpestiek a 11. helyért szállnak harcba a továbbiakban.

(A borítóképen: Az egriek [fehér sapkában] sokkal jobbak voltak hazai pályán)