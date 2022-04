A női kosárlabda NB I. rájátszásában, az elődöntő két nyert meccséig tartó csatájában harmadszor mérkőzött meg egymással hétfő este a Sopron Basket és a Diósgyőri VTK. A legrangosabb kontinentális kupasorozat, az Euroliga pénteken kezdődő négyes döntőjét megelőzően úgy hiányzott ez a soproni meccs a bajnoki címvédőnek a szerdai isztambuli elutazás előtt, mint hajnali fagyok a virágzó gyümölcsfáknak. De mivel pénteken meglepetésre kikaptak Miskolcon, játszani kellett. Bár hazai pályán, de nem hazai hangulatú meccsen, mivel ezt piros-fehér drukkerek „megzavarták”. Ugyanis több tucat DVTK-szimpatizáns kelt útra és teremtett remek hangulatot a vendégkispad fölötti szektorban.

Jobban dobtak

A meccs elején ahogy hazai részről Határ, úgy a másik oldalon Green is második szándékból talált be, majd Williams jött egy hármassal (5–2). A 3. percben Határ már a harmadik dupláját szerezte, nem sokkal később Bernáth triplakísérlete szinte a gyűrűből csavarodott ki (11–6), és felzárkózás helyett, hazai büntetők után, elszakadás jött. Még öt perc sem telt el a meccsből, amikor Brooks tempódobása is célba ért, a vendégek edzője pedig időt kért (15–6). A szünet után sem sültek a diósgyőriek távoli kísérletei, tíz fölé ment a Sopron, a sárga mezesek fegyelmezetten és könnyedén játszottak (20–8). Aztán Dolson kapott technikait egy tévutas szerelés miatt, második faultja után pedig leült a kispadra. Jól védekezett a hazai együttes, sokkal jobban szedte a lepattanókat, és szinte hibátlanul dobott az első játékrészben, 73 százalékkal, szemben a DVTK 31-ével. Ennek köszönhetően behozhatatlannak tűnő előnyre tettek szert az első játékrészben (28–12).

Közte harminc

Jobban kezdte a Diósgyőr a második menetet, Kiss A. centergólja után Kányási majdnem hármasa következett, aztán pedig soproni időkérés (28–16). Ez hasznára vált a házigazdának, a lepattanózást uralta, és a folytatásban is nagyon pontosan dobott (36–18). Völgyi edző is szünetet kért a negyed közepén, de csapata nem tudta azt a lendületes játékot mutatni, amit a múlt héten pénteken, amikor győzni tudtak. Czukor találatával ment húsz fölé a Sopron (47– 26), majd utóbbi játékos egy triplával tolta át az ötvenen csapatát (52–28). Nem volt kérdés, hogy a meccs az első két negyed után eldőlt.

January trojkájával kezdődött a harmadik negyed, majd Brooks ért el faultos kosarat, ezzel már 30 volt a két csapat között (58–28). A hazai együttesben sokkal több volt a jó egyéni teljesítmény, Williams, Határ, Brooks és January is odatette magát, és ez nemcsak gólokat hozott a csapatuknak, hanem magabiztosságot is. A DVTK igyekezett, de számára a tét ekkor a harmincon belül maradás volt, ami a játékrész végén megvolt (72–43).

A végén

A negyedik játékrészben több mint 2 percet kellett várni az első találatra, a hazaiak még mindig haraptak (76–43), a vendégek pedig több mint négy minuta után Kányási révén jegyezték a negyed első találatát. A soproniak ebben a játékrészben gyengén dobtak, hét perc játék után 7–3 volt a részeredmény. Aztán Czukor vert be egy hármast, és Völgyi edző időt kért (80– 46), ami után azért állt a játék, mert a vendégszektorból egy karóra repült be a pályára. A hátralévő nem egészen két és fél perc inkább semmire, legfeljebb arra jó volt, hogy kialakuljon a végeredmény. A Sopron ezzel a győzelemmel bejutott a bajnoki döntőbe, a DVTK pedig a bronzéremért küzdhet a rájátszás utolsó körében, a jövő héttől, az AKSC Szekszárd – NKA Universitas Pécsi EAC csata vesztesével (ez utóbbiban a második meccs előtt a Szekszárd állt jobban, mert az első mérkőzést megnyerte).

Sopron Basket vs. Diósgyőri VTK 86–52 (28–12, 24–16, 20–15, 14–9)

Sopron, 500 néző. V.: Cziffra, Papp, Tóth C.

Sopron Basket: JANUARY (16/6), Fegyverneky (4), WILLIAMS (14/6), BROOKS (12/3), HATÁR (13). Csere: Dolson (5), N. Jovanovic (2), CZUKOR (13/6), Varga A. (5/3), Varga S. (2). Vezetőedző: Gáspár Dávid.

Diósgyőri VTK: Vorpahl (4), Aho (2), Bernáth (6), M. Jovanovic (9/6), GREEN (12). Csere: Kuster (7/3), Kányási (8), Kiss A. (4). Vezetőedző: Völgyi Péter.

Gáspár Dávid: – A statisztikai mutatókon is látszik, hogy előrébb léptünk, mind az első, mind a második meccshez képest. Ez rendkívül fontos az isztambuli Final Four előtt, a Salamanca elleni meccset megelőzően. Fontos volt, hogy jó mentalitással kezdjük ezt a találkozót, és ez most erősre sikeredett.

Völgyi Péter: – Gratulálok a Sopronnak, sok sikert kívánok nekik az Euroliga négyes döntőjére és a bajnokság további részére is. Ez a harmadik meccs megmutatta, hogy még nem állunk készen arra, hogy idegenben egy ilyen szintű csapat ellen jó mérkőzést játsszunk, mert sebességben és precizitásban nem tudtuk elérni a Sopron szintjét. Köszönjük a szurkolóinknak a kitartó biztatást. Szeretnénk győzelmekkel lezárni a szezont, most van egy szusszanásnyi szünet, hogy erre felkészüljünk.

A két nyert mérkőzésig tartó párharc végeredménye: 2–1, a Sopron Basket javára.

(A borítóképen: Kiütéssel nyertek a hazaiak)