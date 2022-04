Újpest FC tartalék – Diósgyőri VTK tartalék 1-1 (0-1)

Budapest, 50 néző. V.: Kakuk.

Újpest FC tartalék: Tomori – Kovács D., Szakály P., Benyó, Szűcs Á., Kenyeres, Kálnoki-Kis, Kádár, Radosevic, Bíró (Place), Eckl. Edző: Mundi Viktor.

Diósgyőri VTK tartalék: Bánhegyi – Kispál (Orosz D.), Oláh B., Csatári, Korbély (Molnár R.), Tóth B. (Jónyer), Nagy Á., Sós (Benkő), Mrva, Ivánka, Szeles (Karika). Edző: Zsivoczky Gyula.

G.: Kenyeres, ill. Csatári. Jók: Kádár, Szakály P., Kenyeres, ill. az egész csapat.

Mundi Viktor: – Tudtuk, hogy a Diósgyőr egy lendületes, gyors, kontra csapat. A középpályán remekül csapdázták be a mélységi átadásainkat, egy ilyen szituáció után szerezték meg a vezetést is. El kell ismerni, hogy a második félidőben közelebb állt a vendégcsapat a győzelemhez. A meccs első felében labdabirtoklási fölényünk volt, domináltunk, viszont az ellenfél nagyszerűen és gyorsan kontrázott. Ezen a napon a játékunkban nem volt benne a győzelem, a döntetlen is kis szerencsével jött össze a találkozó végén. Összességében egy küzdelmes összecsapás volt, amelyen a DVTK tartalék közelebb állt a győzelemhez.

Zsivoczky Gyula: – Igazságtalan eredmény született ezúttal, de tudjuk, hogy a labdarúgás nem mindig igazságos. Taktikai szempontból a játékosok teljes mértékben megvalósították a kért dolgokat. Az első félidőben az Újpest tartalék labdabirtoklásban erősebb volt, de a kontráink folyamatosan gólveszélyt jelentettek. A fordulás után is hatékony játékot mutattunk be, kapufákat lőttünk, sokkal közelebb álltunk a győzelemhez. A labdarúgásban azonban az utolsó pillanatig oda kell figyelni, ennek láttuk most a kárát. Ettől függetlenül erre és a legutóbbi teljesítményre is lehet építeni, ezt felhasználva hétvégén Tállyán mindenképpen győzni szeretnénk.

Putnok FC – Békéscsaba 1912 Előre tartalék 2-2 (1-1)

Putnok, 100 néző. V.: Gál P.

Putnok FC: Cserepka – Gellén, Sághy (Fülöp K.), Nádimov (Nagy Zs.), Katona, Buda, Szics, Csutora (Dlehány), Dobrovolszki, Juhos (Hadházi), Sramkó (Riznicsenkó). Edző: Szala Ákos.

Békéscsaba 1912 Előre tartalék: Krnács – Kasik, Zvara, Pap (Szabó Zs.), Farkas B. (Sipaki), Oláh, Bónus, Babinyecz, Mágocsi (Korógyi), Szabó Cs., Varga T. (Czvaligna). Edző: Brlázs István.

G.: Juhos, Sághy, ill. Varga T., Korógyi. Jók: Csutora, Buda, ill. az egész csapat.

Szala Ákos: – Egy megnyert meccset szórakoztunk el, amelyet gólokkal kellett volna hozni. Kicsit kezd sok lenni az egyéni hibákból. Mindenkinek fel kellene fognia végre, hogy az utánpótlás futballnak vége van.

Brlázs István: – Kiegyenlített játék volt, férfias küzdelemben. A végén elhibáztuk a meccslabdát, így igazságos a döntetlen.

Hidasnémeti VSC – Tiszafüredi VSE 2-1 (2-1)

Hidasnémeti, 250 néző. V.: Sándor Cs.