A férfi röplabda Extraliga rájátszásában a 3. helyért küzd a GreenPlan-­Vegyész RC Kazincbarcika csapata a MAFC-BME együttese ellen. A három nyert mérkőzésig tartó csatában a barcikai együttes 2–0-ra vezet, azok után, hogy a múlt hét csütörtöki, hazai meccsén 3:1-re, hétfőn idegenben pedig 3:2-re győzte le ellenfelét.

Ünnepelhetnek

Ez egyben azt is jelenti, hogy ha a két fél csütörtökön 19.00-kor a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban kezdődő harmadik összecsapásán is vereséget szenved a fővárosi gárda, akkor a VRCK a bronz­érem megszerzését ünnepelheti. Ehhez a hétfő esti drámai csatában elért barcikai győzelem teremtett alapot.

– Úgy gondolom, hogy a siker annak köszönhető, hogy a kellő időben, a kritikus pillanatokban a fejekben rend volt, és ez az, ami a MAFC részéről nem volt meg – mondta Toronyai Miklós, a GreenPlan-VRC Kazincbarcika vezetőedzője. – Hétfő este szépen játszottunk az első két szettben, aztán jött egy kis megingás. Mentális fáradtság mutatkozott, alábbhagyott a lendület a harmadik játszmában. A negyedikben már megvolt, ami kell a részsikerhez, nüanszokon múlott a szettgyőzelem, de látható volt, hogy nem pánikoltak a játékosaink, és éreztem, hogy az ötödik játszma megnyerésére képes a csapat. És mivel mindenki koncentrált volt, és ragyogó csapatmunka folyt a pályán, sikert értünk el. Örömteli, hogy nyitásban és a nyitások fogadásában is jól teljesített a csapat, ez kellett ahhoz, hogy másodszor is legyőzzük a fővárosi gárdát.

A helyettes

A barcikai szakvezetőnek szóba hoztuk, hogy a feladóposzton sérülés miatt kiesett Páez helyettesítése is fontos része volt ennek az összecsapásnak.

– Csizmadia Tamás kevesebbet játszott eddig, hiszen Páez stabil pont volt, de példaértékű, ahogy ezt a feladatot meg akarja oldani – mondta a barcikai edző. – Nem lehetett érzeni azt rajta, hogy azt gondolná, mivel eddig nem jutott szóhoz, számára ez a helyzet közömbös. Nagyon jól akar csinálni mindent, egy lehetőségnek fogja fel ezt a helyzetet. Persze, ahogy mások, így természetesen ő sem képes minden esetben tökéletes megoldásra, de a csapattársak figyelnek rá, és amikor fáradni látszik, besegítenek neki, vagy amikor ront, akkor biztatják. Tomi egyébként nagyon jó szervában, sokszor használtuk ezt az erősségét, ennek ellenére most nyitásban elmaradt önmagától, ami a fáradtság számlájára írható. De a lényeg, hogy Csizmadia Tamás hasznos tagja volt a csapatnak eddig, és nincs okom kételkedni abban, hogy ez a folytatásban is így lesz.

Magától nem jön

Páezen kívül a VRCK keretének minden tagja játékra kész. A keddi nap a regenerációé volt a barcikaiaknál, tegnap pedig teremben volt a csapat.

– Bízom benne, hogy a játékosok ki tudták pihenni magukat, és lesz erő erre a ­meccsre – mondta Toronyai Miklós, majd így folytatta: – Hiba lenne azt hinni, hogy azért, mert az első két mérkőzést megnyertük a MAFC ellen, a harmadik győzelem jön magától. A fővárosi csapatban nagy potenciál van, és ha a fáradtságon felülkerekedik, akkor nagyon-nagyon nehéz dolgunk lesz. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ők tulajdonképpen teher nélkül játszhatnak. Nekünk is így kell pályára lépnünk, nem szabad megismétlődnie az elődöntőbeli, a kaposvári vendégjátékok során tapasztalt görcsösségnek. A bronzcsatában az első két találkozón ennek nem volt nyoma, és most sincs okunk erre. Az ellenfélnek vannak jó nyitói, és akkor sem történik baj, ha egyikük-másikuk egymás után több jó szervát mutat be, mert valamilyen úton-módon biztosan meg fogjuk törni a sorozatát. Koncentráltnak kell lennünk, és ha ez meglesz, ha mentálisan jó szintet hozunk, akkor lezárhatjuk ezt a párharcot a mai meccsen.

(A borítóképen: A barcikaiak csütörtökön lezárhatják a párharcot. Fotó: ÉM-archívum)