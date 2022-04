A férfi röplabda Extraligában a helyosztóknál tartanak a csapatok, megyénk képviselője, a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika a MAFC-BME csapatával harcol a 3. helyért, és azé a gárdáé lesz a bronzérem, amelyik ebben a párharcban három összecsapást megnyer. Szokták mondani, hogy csalódott csapatok csapnak össze ezen éremért, ugyanis a Barcika a Fino Kaposvárral, míg a MAFC-BME a Pénzügyőr SE-vel szemben maradt alul az elődöntőben.

– A hazai pálya előnyét mindkét csapat remekül kihasználta – jelentette ki Toronyai Miklós, a barcikaiak vezetőedzője. – Kiélezett párharcot vívtunk a Kaposvárral, csak az utolsó pillanatban dőlt el, hogy ki jut be a fináléba. A három somogyi meccsünk mindegyikén nyertünk szettet, az elsőn kettőt, a másik kettőn egyet-egyet, tehát akár az is benne lehetett volna a pakliban, hogy mi hozzuk ezt a csatát 3–1-es összesítéssel. Természetesen csalódottak voltak a játékosok, hogy nem sikerült a döntőbe jutás, az ötödik felvonás előtt abból indultunk ki, hogy a kupában nyertünk a Fino otthonában, vagyis akartuk, bíztunk a győzelemben. Összességében akkor lennék elégedett, ha most a döntőben lennénk, azonban kiélezett párharc volt, mindenki büszke lehet arra, amit ebben a csatában letettünk az asztalra. Amennyiben végigbogarásznánk mind az öt mérkőzés statisztikáját, állását, részeredményeit, meg lehetne találni azokat a pontokat, amikből kiderülne, hogy hol ment el a fináléba kerülés, de utólag ennek már nem sok értelme van. Annyit azonban hozzá lehet fűzni, hogy ebből is látszik: van, nagyon is van szerepe a pályaelőnynek, mi saját környezetünkben elég stabilak voltunk, amennyiben nincs egy kis kihagyás, rosszabb periódus, lehettünk volna másodikok az alapszakasz zárásán.

Feladóban Csizmadia

A GreenPlan-VRCK csütörtökön 19 órától a Don Bosco Sportközpontban kezdi meg a 3. helyért zajló meccssorozatát, ellenfele az a MAFC-BME lesz, amelytől az alapszakaszban kétszer kikapott, és amely tavaly, a bajnokság hasonló részében, ugyancsak a bronzcsatában elhappolta az érmet az észak-borsodiak elől.

– Ugyanolyan elgondolások mentén megyünk tovább, vagyis hogy itthon, saját szurkolóink előtt nyerni akarunk, és megszerezni a harmadik pozíciót – hangsúlyozta Toronyai Miklós. – Szeretnénk érmet gyűjteni, ez gyógyír lenne a döntőből való lemaradásra, ez előrelépésnek számítana azok után, hogy tavaly a negyedik helyen végeztünk. Magyarországon jó eredmény férfi röplabdában az első négyben lenni, ugyanis erős a mezőny, és a négybe jutást például nem sikerült elérnie a remek erőkből álló Kecskemétnek. Egy éve hasonlóan a MAFC-cal találkoztunk, akkor csak az ötödik mérkőzés döntött, ennek során a fővárosban hoztuk az első két játszmát, majd az azutáni hármat elvesztettük, sajnos. Tisztában vagyunk azzal, hogy a MAFC-nak erős csapata van, az elődöntőben kétszer is meg tudta verni a Pénzügyőrt. Nagyon összeértek a bajnokság végére, nem lesz könnyű dolgunk, annak tükrében pláne, hogy első számú feladónk, Carlos Páez személyében vezért veszítettünk. Venezuelai–magyar kettős állampolgárságú játékosunk lábában roncsolódtak a szalagok, hat hetet minimum ki kell hagynia, így számára befejeződött az idény. Az ő szerepkörét Csizmadia Tamás veszi át, aki nagyon készül azóta, mióta kiderült Páez kiesése. Biztatom, biztatjuk, hogy meg tudja csinálni, csak erre kell koncentrálnia.

Az alapszakaszban történt

2021. november 7. (vasárnap):

GreenPlan-VRCK – MAFC-BME 2: 3 (22, 17, -23, -20, -9)

2022. február 13. (vasárnap):

MAFC-BME – GreenPlan-VRCK 3: 0 (22, 19, 16)

(A borítóképen: Blázsovics [fehérben] és csapattársai már csütörtökön pályára lépnek)