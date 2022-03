A franciaországi ­Liévin városában március 12-én megrendezett fedett pályás Európa-kupán kezdték meg az idei versenyszezont a tiszaújvárosi Lehmann testvérek.

Az elit világbajnok francia Vincent Luis és az U23-as világbajnok Lehmann Csongor csatájából ezúttal még a francia fiú került ki győztesen. Két éve már jártak a tiszaújvárosiak ezen a viadalon, amelyre idén Lehmann Csongor, Lehmann Bence és Sinkó-Uribe Ábel volt benevezve, de az indulás előtti napokban az utóbbi sportoló megbetegedett és otthon maradt. Érdekességként, a versenynek otthont adó liévini fedett pályás atlétikai stadionban nemrégiben a norvég Jakob Ingebrigtsen 1500 méteren világcsúcsot futott.

– Luis és Csongor fiam mellett még több vb-cím birtokosa is jelen volt Liévinben – tudtuk meg a helyszínről Lehmann Tibortól, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől. – A spanyol junior világbajnok, Igor Bellido Mikhailova és egy korábbi U23-as világbajnok, a szintén spanyol Raphael Montoya is szerepelt a névsorban. Vincent Luis viselte az 1-es rajtszámot, a japán Takumi Hojo a 2-est, Csongor pedig a 3-ast. A rendezvényre szóló 4000 darab belépőjegy már a hét elején gazdára talált. A francia házigazdák show-elemekkel, DJ-vel, zenekarral színesítették a programot, amelyben gyermek- és amatőr futamokat is rendeztek.

A csarnokban egy mobil, 25 méteres, 6 pályás medencét állítottak fel, a kerékpározás és a futás a 200 méteres rekortánkörön zajlott. A selejtezőkben, a reményfutamban, a középdöntőkben, az A és B döntőkben egyaránt 12-12 sportoló állhatott rajthoz. Minden alkalommal 150 méter úszás, 3 km kerékpározás és 1030 méter futás várt a résztvevőkre.

A futás döntött

– A verseny tempója megnőtt a két év alatt, Csongor ugyan nyerte a selejtezőt, de megszenvedett vele – tért rá a futamok történéseire a Magyar Triatlon Szövetség alelnökeként is ténykedő Lehmann Tibor. – Bence a 6. helyen fejezte be a selejtezőt, így a reményfutamban folytathatta, és onnan a második helyen jutott be a középdöntőbe. A középdöntő még nagyobb versengést hozott, a franciák kedvence, az elit világbajnok Vincent Louis majdnem kiesett, csak a 4., utolsó helyen jutott döntőbe. Ebben a futamba került Bence is, aki itt búcsúzott a versenytől, a 11. helyen. Csongor nem könnyen, de hozta a futamát az első helyen. A döntőben, kiegyensúlyozott úszás után meglehetősen nagy tempó és helyezkedés jellemezte a kerékpározást. Itt Csongor végig a 2–4. helyen „könyökölte ki” magának a pozíciót, így váltott a futásra. Ott az első 400 méterig együtt ha­ladtak, majd a három gyors lábú, Luis, Csongor és a spanyol Grau elszakadt a többiektől. A döntés az utolsó 60 mé­terre maradt, nyert Luis, Grau és Csongor előtt. Két alapozó edzőtábor között nem rossz visszajelzés, hogy Csongor így tud pörögni. Az is biztató, hogy egy sor szokatlan körülményhez sikerrel alkalmazkodott, ami segíteni fogja őt a szezon további részében.

Triatlon: a tények

Végeredmény (72 induló): 1. Vincent Luis (francia) 9:33 perc, 2. Genis Grau (spanyol) 9:34, 3. Lehmann Csongor (magyar, Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 9:35.

(A borítóképen: A liévini Európa-kupa dobogóján: Lehmann Csongor (jobbról), Vincent Luis és Genis Grau. Fotó: ÉM-archívum)