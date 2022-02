Az élvonalbeli bajnokság 20. fordulója keretében szombaton 17 órakor kezdik a Debreceni VSC – Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzést, amelynek nyertese csatlakozik a középmezőnyhöz, vesztese pedig közelebb kerül az alsóházhoz – persze a legvalószínűbb forgatókönyv a pont­osztozkodás.

Egymás ellen

A hajdúságiak jól kezdték a tavaszi szezont: döntetlent értek el a Kisvárda Master Good csapata ellen, majd nagy meglepetésre győztek a Mol Fehérvár FC vendégeként, így lendületben vannak. Ezzel ellentétes utat járt be a viszontagságos körülmények között alapozott matyóföldi társaság: Cseriék otthon ikszeltek az MTK Budapest gárdájával, majd szintén hazai környezetben alulmaradtak a Puskás Akadémia FC-vel szemben. A DVSC 22, az MZSFC 23 ponttal rendelkezik, így az összecsapás mindkét fél számára nagy jelentőséggel bír.

Ami az egymás elleni élvonalbeli bajnoki mérkőzések mérlegét illeti, a sárga-kékek eddig tizenötször játszottak a hajdúságiakkal. A párharc állása hajszálnyi dél-borsodi fölényt mutat: öt debreceni győzelem és négy döntetlen mellett hat kövesdi diadal került a mérleg serpenyőjébe. A 2019/20-as szezonban kétszer diadalmaskodtak a fürdővárosiak, egyszer pedig a debreceniek. Ebben az idényben egyszer találkoztak a csapatok: az október 17-i találkozót Drazic hajrában szerzett góljával 1–0-ra nyerte a Mezőkövesd Zsóry FC.

Fontosak a pontok

– Ez volt az első olyan hetünk, amikor nagyjából teljes kerettel edzettünk annak érdekében, hogy minél hamarabb behozzuk a lemaradásunkat – mondta Supka Attila, a mezőkövesdiek vezetőedzője. – Természetesen szem előtt tartjuk a hétvégi mérkőzést, igyekeztünk azokra a taktikai elemekre helyezni a hangsúlyt, amelyekkel megítélésünk szerint eredményesek lehetünk Debrecenben. Úgy gondolom, hogy a Loki nagy önbizalommal várja a szombati mérkőzést, miután remekül rajtolt a Kisvárda és a Fehérvár ellen összeszedett négy pontjával. Játékosaimnak azt mondtam, hogy csak magukra figyeljenek, s ennek jegyében abban bízom, hogy már olyan állapotban leszünk, amellyel jó és eredményes futballt mutatnak be. Dzsudzsák Balázs kiemelkedő kvalitású játékos, nekünk csapatszinten kell megoldanunk a semlegesítését, ugyanakkor arra is figyelnünk kell, hogy a rögzített helyzetek – például a szabadrúgások – minél távolabb kerüljenek a kapunktól, hiszen tudjuk: nagyon veszélyesek a pontrúgásaik. Abban az esetben, ha mindenki a maximumot nyújtja, és fizikálisan jó állapotban leszünk, akkor a mérkőzésen nem lehetnek problémáink. Számunkra fontos lenne a három pont begyűjtése, mert az előző meccseink nem úgy sikerültek, ahogyan elterveztük: véleményem szerint az MTK Budapest ellen nyernünk kellett volna, a Puskás Akadémia FC azonban megérdemelten vitte el tőlünk a pontokat. Most folyamatosan építkezünk annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb eltávolodjunk a kieső zónától.

Cseri nem játszhat

A vendégeket kellemetlenül érinti, hogy a játékmester, Cseri öt sárga lapja miatt nem szerepelhet, Lakvekheliani, Madarász, Vajda S. és Vági hónapok óta sérült, ők nem léphetnek pályára, rajtuk kívül még másoknak is akadnak kisebb bajaik, ők azonban mesterük rendelkezésére állnak. A várható kezdőcsapat: Tordai – Farkas D., Pillár, Lukic, Vadnai – Karnitski – Babati, Kocsis G., Besirovic – Jurina, Nagy D.

Labdarúgás: NB I. - A hétvégi műsor

Szombat

14.45: Paksi FC – Gyirmót FC Győr

17.00: Debreceni VSC – Mezőkövesd Zsóry FC

19.30: Puskás Akadémia FC – MTK Budapest

Vasárnap

14.15: Budapest Honvéd – Mol Fehérvár FC

17.15: Zalaegerszegi TE FC – Ferencvárosi TC

Az Újpest FC – Kisvárda MG mérkőzés pénteken oldalzártánk után ért véget.

(A borítóképen: A PAFC elvitte a pontokat legutóbb Kövesdről)