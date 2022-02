Három héttel ezelőtt foglalkoztunk lapunkban azzal, hogy az NB II.-es szervezett szurkolói csoportok nyílt levélben fordultak a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökéhez, Csányi Sándorhoz, és többek között a másodosztályú tavaszi bajnokik kezdési időpontjaival kapcsolatban vetettek fel kérdéseket. A diósgyőri drukkerek mellett a békéscsabai, a szombathelyi, a III. kerületi, a dorogi, a pécsi, a nyíregyházi, a szegedi, valamint az élvonalbeli debreceni és az NB III.-as soproni fanatikusok is közzétették saját felületeiken ezt a tartalmat.

Az NB II.-es szervezett szurkolói csoportok tagjai közül többen azt kifogásolták, arra szerettek volna választ kapni, hogy azok után, hogy a pandémia miatt felborult az „osztályrend”, és az NB I.-ben a forduló minden meccsének élő televíziós közvetítése miatt már nemcsak jellemzően szombaton rendeznek élvonalbeli bajnokikat, hanem olykor három napon keresztül tart egy-egy forduló, miért nem lehet a korábban vasárnapra bebetonozott NB II.-es mérkőzéseket akár szombaton is játszani.

Arra is kíváncsiak voltak, hogy miért van szükség hétközi fordulók beiktatására az NB II.-ben.

A Magyar Labdarúgó-szövetség kommunikációs osztályához lapunk eljuttatta ezekkel kapcsolatos kérdéseit, és volt egy olyan terv, hogy ezekre a felvetésekre az MLSZ első embere a szezon előtti televíziós interjújában kitér majd, de ez a téma nem került adásba. Ezek után ismét megkerestük a labdarúgó-szövetség sajtórészlegét ebben a témában.

A prioritás

– A Magyar Labdarúgó-szövetségnek a versenynaptár kialakítása során sokféle, különböző – többször egymással is ütköző – szempontot kell figyelembe vennie, ezért nem születhet olyan megoldás, amellyel mindig, minden érintett egyformán maradéktalanul elégedett – mondta Varga Sándor, az MLSZ kommunikációs osztályának munkatársa, majd így folytatta: – Mindenekelőtt szeretném ismételten hangsúlyozni, hogy a közvetítési jogokat megvásárló televíziós társaság kérései prioritást élveznek, minden más szempontot megelőztek a mérkőzések időpontjainak kijelölésénél. Másrészt fontos megemlíteni, hogy a 2020/21-es bajnoki évtől kezdődően az MLSZ a tévével közösen jelentős változásokat vezetett be a mérkőzésnapok kijelölése tekintetében. Először az NB I.-ben történtek jelentős változások a pénteki és vasárnapi mérkőzések rendszeressé válásával, majd az NB II.-ben is, kísérleti jelleggel, pénteken, szombaton és hétfőn is tartottak már mérkőzéseket. Ez utóbbiak kapcsán az MLSZ összegyűjti a csapatok, a szurkolók, a sajtó véleményét és tapasztalatait, és az alapján dönt majd, hogy a 2022/23-as bajnokságban a hétvégi fordulókban mely napokon legyenek a mérkőzések.

A hétközi NB II.-es fordulók beiktatásáról is szót ejtett a szövetség sajtómunkatársa.

– Ami a hétközi fordulókat illeti, nyilvánvaló, hogy keddi, szerdai munkanapok és különösen a délutáni időpontok a stadionba kilátogató és a tévé előtt szurkoló nézőknek egyaránt kedvezőtlenek, azonban a 38 fordulós bajnokság lebonyolítása a naptár telítettsége miatt másképp nem lehetséges. Ez a tény is az indokok között szerepelt, amikor az NB II. létszámcsökkentéséről döntött az elnökség. A 16 csapatos és ezzel 30 fordulós NB II.-ben várhatóan csak mérkőzéshalasztás esetén lesz szükség hétközi bajnoki mérkőzés beiktatására – mondta Varga Sándor, majd így folytatta: – Összefoglalva, a feltett kérdések nyitott kapura találnak, az NB I.-ben kiteljesedtek a változások, és az NB II.-ben is elindult a folyamat, amely egyre több mérkőzés vasárnaptól eltérő napon történő rendezését teszi lehetővé már idén tavasszal, és remélhetőleg a 16 csapatos NB II.-ben már csak a szurkolóknak is ideális időpontokban lesznek majd a mérkőzések.

