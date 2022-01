A múlt hét végén a legidősebb korosztály leány- és fiúcsapatai a kosárlabda-diákolimpia országos döntőjében játszottak mérkőzéseket, Székesfehérvárott és Móron. A két Fejér megyei városban a nemenkénti 8-8 legjobb együttes versenghetett volna, ám a vírushelyzet okozta megbetegedések miatt mind a fiúknál, mind a lányoknál volt egy-egy visszalépő (utóbbiaknál a Székesfehérvári SZC I. István Technikum Petőfi utcai telephely csapata). Ennek a korosztálynak a versenyeire összesen 160 csapat nevezett, a legnagyobb létszámban Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megye képviseltette magát a rajton. Előbbi megyéből, vagyis szűkebb pátriánkból, azon belül is Miskolcról, két iskolai együttes jutott be a leánydöntőbe (a fiúk között nem volt borsodi a fináléban). Közülük a Diósgyőri Gimnázium hibátlan teljesítménnyel, veretlenül, öt győzelmet aratva megnyerte a diákolimpiát, míg a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda együttese az ötödik helyen végzett (a fiúknál a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium csapata diadalmaskodott).

Jó formában

– Őszintén szólva a döntő előtt, a csapatlistákat látva, a két soproni együttes, a pécsi és a szekszárdi gárda névsorát böngészve tartottunk attól, hogy sikerül-e végül a célunkat, az éremszerzést elérnünk – mondta Petre Márton, a győztes csapat, a Diósgyőri Gimnázium testnevelő tanára. – Ám a csoportkörben minden meccsen felül tudtunk kerekedni, mert a lányok bomba formában voltak. A döntőben a lelkes fiatalokból álló, fizikálisan jól felkészített pécsi csapattal szemben volt ok az izgalomra, főleg az elején. Az első negyedben 11–4-re az ellenfél vezetett, ám az ekkor kikért idő után a lányok megnyugodtak, sikerült felzárkózni, Oláh Fruzsina félpályás hármasával. A harmadik negyedben átvettük a vezetést, a negyedik végén pedig besétálhattunk a győzelem kapuján. Lehet, hogy a meccsek eredményei alapján úgy tűnik, hogy egyértelmű győzelmet arattunk, de nem volt ez olyan egyszerű. Az szólt mellettünk, hogy a lányok megfelelő rutinnal rendelkeznek, és hogy jó formában voltak.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy az egyesületi szinten a DVTK-ban szereplő kosarasok iskolai csapatként történő felkészítésére mennyi időt kellett fordítani.

– Kerítettünk rá alkalmat, néhány figurát megtanultunk a döntő előtt, de azért az sokat számított, hogy a csapat tagjai szinte ugyanazokat a figurákat gyakorolják a klubcsapatukban, és ennek köszönhetően megfelelő taktikai repertoárral rendelkeznek – válaszolta Petre Márton, aki arra a kérdésre, hogy volt-e nagy ünneplés, jöttek-e a gratulációk, így folytatta: – Már a döntő előtt is sok gratulációt kaptunk, a fináléba jutásért, az elért siker óta pedig folyamatosan fogadjuk ezeket. Természetesen ünneplésben is volt része a csapatnak, nemcsak a helyszínen, Móron, ahol a döntőt játszottuk, hanem itthon, Miskolcon is. Ugyanis vasárnap esti hazaérkezésünkkor több tucat barát, ismerős és persze szülők várták a lányokat, és nagy ünneplésben részesítették a csapat tagjait. Feledhetetlen emlékeket szereztünk az elmúlt napokban, óriási öröm, hogy aranyérmet tudunk nyerni.

Kosárlabda: diákolimpia

Leány kosárlabda V–VI. korcsoportos, országos döntő (Székesfehérvár, Mór)

1. Diósgyőri Gimnázium (Miskolc), 2. Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum (Pécs), 3. Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium és Kollégium (Sopron), 4. Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium (Sopron), 5. Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda (Miskolc), 6. Garay János Gimnázium (Szekszárd), 7. Kölcsey Ferenc Gimnázium (Budapest).

All star csapat: Rátkai Eszter (Cserepka, Pécs), Oláh Fruzsina (Diósgyőri, Miskolc), Kókai Patrícia (Berzsenyi, Sopron), Sitku Zsuzsanna (Eötvös, Sopron), Papp Lilla (Diósgyőri Gimnázium).

Legtöbb pontot dobó játékos: Oláh Fruzsina (Diósgyőri, Miskolc).

A Diósgyőri Gimnázium csapata: Oláh Fruzsina, Papp Lilla, Fárbás Eliza, Balla Sára, Márkusz Lilla, Nagy Rebeka, Nagy Noémi, Kápolnai Dorina, Kovács Dorina, Virág Sára, Szabó Janka, Molnár Eszter, testnevelők: Petre Márton, Lantosné Hegyesi Edit.

A bajnok eredményei

Csoportmérkőzések: Diósgyőri Gimnázium – Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda (Miskolc) 64–44, Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum (Pécs) – Diósgyőri Gimnázium 70–85, Diósgyőri Gimnázium – Garay János Gimnázium (Szekszárd) 73–56.

Elődöntő: Diósgyőri Gimnázium – Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium (Sopron) 51–28.

Döntő: Diósgyőri Gimnázium – Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum (Pécs) 73–48.

(A borítóképen: A Diósgyőri Gimnázium bajnokcsapata)