Erdélyi túrájának harmadik mérkőzését az Erste Liga alapszakasza 33. fordulójának keretében hétfőn este játszotta a DVTK Jegesmedvék együttese. A listavezető házigazdák kapuját az az Adorján védte, aki korábban a Maciknál is évekig töltötte be a portás szerepét, és rajta kívül még hárman játszottak korábban Miskolcon. A vendégeknél csupán Farkas O. nem lépett jégre az elutazottak közül.

Egy pont a zsebben

Egy páros és utána egy diósgyőri kiállítással indult a találkozó, a gólok azonban már teljes létszámnál estek. A 14. percben a Csíkszereda negyedik sora jeleskedett: Részegh átadását Casaneanu zúdította be (1–0), majd alig másfél perc múlva a fiatal és kapura mindig veszélyes Galajda közelről egyenlített (1–1). Az első harmad iksze és a 9–16-os kapuralövési statisztika az egyre jobban izmosodó diósgyőriek nagyszerű helytállásáról tanúskodott.

A második harmadban Hyvarinen és Galajda is kisbüntetést kapott, a Diósgyőr pedig bravúrt hajtott végre: Seto révén emberhátrányból előnybe került (1–2), de öt a négy ellen Lapenkov egalizált (2–2). A 29. percben Rokaly N. fogásért ült ki, a Jegesmacik pedig becsülettel kergették ellenfelüket, de nem tudtak ismét előnyt kihozni a lehetőségből. A hátralévő idő kiegyenlített játékkal telt el, és örvendetes volt, hogy a Tokaji-legénység tartotta az egyensúlyt.

Az utolsó szakaszban, a 43. percben „ráfogták” Setóra, hogy késleltette a játékot, ezért kitették, de társai kibekkelték a mínuszlétszámot. Az idő múlásával egyre idegesebbek lettek a romániai alakulat tagjai, akik nem tudtak előnybe kerülni, a borsodiaknak pedig nem volt veszítenivalójuk, ennek jegyében szívósan védekeztek és ügyesen szőtték támadásaikat, amelyek gólveszélyesek voltak. A felek óvatosan ütköztek annak érdekében, hogy ne szedjenek össze kiállítást, amely esetleg megpecsételhette volna a sorsukat. Az 58. percben azonban Hyvarinent akadályozásért leparancsolták, erre időt kért a hazaiak trénere, az önfeláldozóan harcoló DVTK azonban kihúzta a rendes játékidőt, így egy pont már a zsebükben volt.

Következett az 5 perces hosszabbítás, három-három mezőnyjátékossal. 62:12-nél járt az óra mutatója, amikor O’Connor belőtte a mindent eldöntő gólt (3–2), ezt a játékvezetőknél nehezményezte Wehrs, akit 10 perc fegyelmivel „jutalmaztak”, de ennek már nem volt jelentősége. Galaniszék büszkék lehetnek arra, hogy tervüknek megfelelően nem nullásan tértek haza, sőt az elsőnél idegenben 33–33-ra hozták ki a lövőversenyt.

Sport Club Csíkszereda vs. DVTK Jegesmedvék 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0) – hosszabbítás után

Csíkszereda, 600 néző. V.: Csomortani, Mihai, Filip.

Sport Club Csíkszereda: Adorján (Samankou) – Kulyash, Salló, Skachkov, Sofron, Stach – Milam, O’Connor 1, Becze (2), Lapenkov 1, Péter B. – Gecse, Láday, Fodor, Rokaly N. (1), Rokaly Sz. – Farkas T., Papp Sz., Casaneanu 1, Reisz, Részegh (1). Vezetőedző: Enrico Rossi.

DVTK Jegesmedvék: Duschek (Kiss B.) – Doetzel (1), Wehrs, Hajnik, Seto 1, Walker – Kiss R., Szirányi, Galajda 1, Galanisz (1), Mattyasovszky (1) – Hadobás, Hyvarinen, Miskolczi, Ritó, Vojtkó – Mihalik, Elgestal (1), Farkas M., Szabad. Vezetőedző: Tokaji Viktor.

Kiállítások: 4, ill. 12 perc + 10 perc fegyelmi (Wehrs).

Enrico Rossi: – Nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz dolgunk lesz a kiválóan hokizó vendégekkel szemben. A meccsben benne volt a győzelem, de a vereség is, végül csak a ráadás döntött a javunkra, így természetesen elégedetlen vagyok a mutatott játékunkkal.

Tokaji Viktor: – Büszke vagyok a csapatomra. Csíkszeredából elhozni egy pontot nagyon nagy fegyvertény, de nem is csak erre ez egy pontra vagyok büszke, hanem arra a karakterre és teljesítményre, amit az együttes nyújtott. Nagy fejlődésen megyünk keresztül, és ezt ez a mérkőzés is megmutatta. Hosszabbításban mi kapuvasat lőttünk, ők betaláltak, azaz centiméterek döntöttek, de talán nem is ez a fontos, hanem az a játék, amit 63 perc alatt bemutattunk.

(A borítóképen: Jól játszottak Ritóék Erdélyben)