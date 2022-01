A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola elnökét kérték fel a Cigánd Sportegyesület klubigazgatói posztjára.

Szakmai kihívás

– Az egyelőre fél évre szóló megbízatásom január 17-től él – mondta Belicza János, akit vezetőként és labdarúgó-játékvezetőként is jól ismernek a szűkebb pátriánk sportéletét árgus szemekkel figyelők. – Oláh Krisztián polgármester számomra megtisztelő felkérésére mondtam igent: többször is szóba került már a nevem náluk, és a kézfogásunk most vált esedékessé. A marketinggel és a kommunikációval, a támogatók és a szponzorok felkutatásával, rövid és hosszú távú ciklusok tervezésével és végrehajtásával, a szakemberek továbbképzésével és a rendezvények szervezésével kell foglalkoznom. Ezek megvalósítása érdekében csapatban és olyan emberekkel fogok munkálkodni, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek. Szóval a cigándiak komoly célokat tűztek ki, engem pedig motivál a szakmai kihívás.

Arra a kérdésre, hogyan tud eleget tenni a vele szemben támasztott követelményeknek, Belicza János így felelt:

– Egy pályázati úton nyert megbízatásom végeztével felszabadult időmet beosztva Cigándon is képes leszek mindenre odafigyelni.

(A borítóképen: Oláh Krisztián polgármester és Belicza János klubigazgató)