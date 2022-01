A női kosárlabda NB I 17. fordulójában, vasárnap délután a TFSE-MTK csapatának vendége volt a Diósgyőri VTK együttese. A hazaiaknál több hiányzó is volt, a rutinos magyar hátvéd, Thodoreán mellett a 4-es poszton bevethető amerikai Stonewall és a 5-ösön használható román Pavel sem tudott pályára lépni. Ezzel szemben a Diósgyőr a lehető legerősebb összeállításában szerepelt, ugyanis az amerikai irányító Vorpahl, sérülését követően játékra jelentkezett.

Hayes triplájával kezdődött a meccs, amit Jovanovic fejelt meg egy újabb hármassal (0-6). A hazai együttes a 3. perc végén talált be először, ám a magassági fölényben lévő diósgyőriek egymás után gyártották a pontokat, és amikor Kiss A. másodszor is centergólt szerzett, a TFSE-MTK időt kért, a 4. perc közepén (2-12). Nagy változás a pauza után nem történt, a piros-fehérek magabiztos játékkal őrizték tisztes előnyüket. A hazaiak magas emberek híján távoli dobásokkal próbálkoztak, de ebben halványak voltak, Király találta a hetedik ilyen kísérletükből ért célba, és a 8. perc végén ezzel húzták magukat 10 pont fölé (11-23). A jobban lepattanózó diósgyőriek az első negyed végén 16 pontos előnyre tettek szert, amelyet 12 egységre ,,adták le” (15-27).

A második játékrész elején, vendég oldalon az is belefért, hogy többségében a kezdő ötösön túliak kaptak bizonyítási lehetőséget, miközben az első játékrész legjobbja, Hayes a kispadról szemlélte az eseményeket. A hazai együttes erőlködött, de nem sikerült a 10 pont alá süllyeszteniük a különbséget, és amikor néhányat villantak a piros-fehérek, a fővárosi gárda időt kért (22-36). Süle húzta a TFSE-MTK-t, ám Jovanovic egy hármassal hervasztotta le a pályaválasztót (29-43). A 18. percben Hayes húsz fölé tolta saját termését, csapatáét pedig átvitte a félszázon (35-51), ami után tizedik diósgyőriként, Bacsót is pályára küldte edzője. A hosszú szünet előtt nem tudta növelni az első negyedben összeszedett 12 pontos fórját a DVTK, mert a firssen beállt Szeitl hármasa után Tapley bevert egy büntetőt (39-51).

Döntetlenre

A térfélcsere után kimaradt dobásokkal folytatódott a mérkőzés, két perc elteltével Jenkins értékesített két büntetőt, majd akciógól is született, Süle révén, és ezzel húsz perc után csökkent 10 pont alá a DVTK előnye. Aztán amikor Jenkins bevert egy hármast, a vendégek szakvezetője időt kért (46-51). A lefutottnak tűnt meccs kiélesedett, Dúl leindításos gólját követően Süle egy hármassal egyenlített (51-51). A Diósgyőr a zónavédekezés ellenszerét nem találta, öt perc gólképtelenség után (!) Hayes szerzett faultos gólt, majd húzott be egy tempó dobást (51-56). Aztán Vorpahl jött, majd Green két duplával, és ezzel visszaállt a ,,rend” (51-62). Nagyot javult a vendégek védőjátéka, és nem utolsósorban a támadó is, Hayes újabb találata is jelezte ezt, a játékrész második felében a hazai csapat maradt gólképtelen (51-64).

A 32. percben Hayes megszerezte a 30. pontját (54-66), nem sokkal később Bernáth találatával kerek húszra nőtt a csapatok közötti különbség (56-76). Ekkor már nem volt kérdéses a meccs kimenetele, a vendégek leszámítva a harmadik játékrész első öt percét, jobban játszottak, és az egész meccset tekintve, megérdemelt győzelmet arattak.

A DVTK mostani, a Városmajorban elért győzelmével zsinórban hat nyert bajnokinál tart. A jó sorozatot január 23-án, hazai környezetben, a BKG-PRIMA Szigetszentmiklós együttese ellen folytathatják.

TFSE-MTK vs. Diósgyőri VTK 64-86 (15-27, 24-24, 12-13, 13-22)

Budapest, 100 néző. V.: Papp, Jakab L., Kapusi.

TFSE-MTK: Jenkins (9/3), Dúl (11/3), SÜLE (18/6), Király (6/6), Tapley (7). Csere: Németh A. (6), Tóth T. (2), Burján (2), Szeitl (3/3). Vezetőedző: Magyar Bianka.

Diósgyőri VTK: Vorpahl (2), Aho (1), Jovanovic (8/6), Kiss A. (9), HAYES (34). Csere: GREEN (14), BERNÁTH (12/6), Kányási (4), Tóth F. (2), Bacsó (-), Vég-Dudás (-). Vezetőedző: Völgyi Péter.