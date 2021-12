A női kosárlabda NB I. 11. fordulójában, szombaton este a PINKK-Pécsi 424 csapatának vendége volt a Diósgyőri VTK. A Kozármislenyben lejátszott bajnoki családias hangulatban kezdődött, ugyanis a sereghajtó, eddig még nyeretlen együttesnek a piros-fehérek elleni találkozóját nem övezte nagy érdeklődés. A diósgyőriek ezen az összecsapáson kénytelenek voltak nélkülözni Bernáth játékát, aki kisebb sérülése miatt nem volt bevethető.

A meccs elején Jovanovic két triplával jelezte, hogy a vendégek a győzelmi esélyüket érvényesíteni akarják (2–6). A folytatásban ugyan a DVTK kontroll alatt tartotta a meccset, de mivel a hazaiak lelkesen, és viszonylag jól védekeztek, miközben a piros-fehérek sok dobást rontottak, utóbbiak a pár pontos előnyüket nem tudták növelni, így az első játékrész végén, némi meglepetésre szoros volt az eredmény (14–19). Részben azért, mert a meccs előtti hosszú utazás miatt a diósgyőriek még nem azon a fordulatszámon pörögtek, amelyre valójában képesek.

A második játékrész elején is koncentráltak voltak a hazaiak, a vendégek távoli kísérletei sem igazán sültek, a DVTK annak köszönhetően állt egy picivel jobban, hogy több lepattanót szedett össze. A 15. percben 22–28-nál kért időt Völgyi Péter, a látogatók szakvezetője, és ez használt. A pályára visszatérő játékosai közül Hayes rázta meg magát, egymás után szerezte a pontokat, és három percen belül megduplázta előnyét a DVTK (25–37). Ez a PINKK edzőjét sarkallta arra, hogy szünetet kérjen, de ami használt az egyik oldalon, az a másikon nem. A Diósgyőr ott folytatta, ahol abbahagyta, kemény, határozott védekezés közepette nem adott teret a saját palánkja alatt az ellenfélnek, a támadásokat pedig gólokkal fejezték be játékosai, így a játékrész második felében összehozott 4–17-es etappal a félidőre tulajdonképpen eldöntötték a meccset (26–45).



Gyakorlás



Magabiztos játékkal kezdte a harmadik menetet a DVTK, Aho, Hayes és Green szerezte a gólokat a PINKK palánkja alatt. A 22. percben a hazai tréner egy időkéréssel próbálta megállítani, a remekelő piros-fehéreket (26–52). Sikertelenül. A baranyaiak képtelenek voltak a gyűrűbe találni, a diósgyőriek pedig szétdobták a pályaválasztót. Vorpahl közelijével lett meg a közte harminc (26–56), ez is része volt annak, hogy hat perc alatt egy 20–0-s szériát hoztak a látogatók (26–65). A 27. percben Kovács K. révén szerezte meg a negyed első pontjait a házigazda, és ez egy kis hitet hozott nekik, annyit, hogy nem engedték 40 fölé nőni a különbséget (34–69).

A záró játékrész elején nem nagyon ment a pontgyártás egyik oldalon sem, négy perc alatt mindössze hat egység született (36–73). Aztán Kányási szerzett egy hármast, amikor már a fiatal Bacsó is a pályán volt, majd a 38. minutában Kiss A. is betalált, első pontjait jegyezve ezzel. A hajrában további diósgyőri fiatalok kaptak játéklehetőséget Völgyi Pétertől, Vég-Dudás és Oláh F. személyében, és közülük utóbbi egy büntetővel 40 pontra alakította a különbséget (41–81). A végeredmény pedig, a kerek negyvenes különbség, Tóth F. duplája után állt be (43–83).



PINKK-Pécsi 424 – Diósgyőri VTK 43–83 (14–19, 12–26, 8–24, 9–14)



Kozármisleny, 50 néző. V: Fodor, Szilágyi, Horváth Cs.



PINKK Pécsi 424: Tenyér (7), MUJOVIC (11), Vincze (3/3), DAVIS-STEWART (14/3), Jáhni (2). Csere: Zsilinszki (4), Kovács K. (2), Szücs L. (-), Horváth B. (-), Borbás (-), Pucz (-). Edző: Bekk Zsanett.



Diósgyőri VTK: VORPAHL (12/3), Aho (6), JOVANOVIC (13/9), HAYES (22), Kiss A. (2). Csere: Kányási (10/6), Tóth F. (6), GREEN (11), Bacsó (-), Oláh F. (1), Vég-Dudás (-). Edző: Völgyi Péter.



Kipontozódott: Mujovic (38.).



Bekk Zsanett: – Tulajdonképpen elégedettek is lehetnénk, mert a védekezésünk huszonöt percig jól működött. Ezt az időszakot szeretnénk meghosszabbítani negyven percre.



Völgyi Péter: – Az eleje szoros volt, aztán a második negyedtől fokozatosan elhúztunk. Gyakorlásnak is szántuk ezt a találkozót, ennek ellenére természetesen nagyon örülünk a végeredménynek.



(A borítóképen: Green: 11 pont)