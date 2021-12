A második félidőben is a Diósgyőr mutatott kezdeményezőbb játékot, ennek ellenére az 57. percig várni kellett az első vendég lehetőségre, amely Horváth Z. olyan lövése volt, amely a kapus kezéről perdült szögletre. Ezt követően az addig szinte csak védekező Budafok igyekezett kiszabadulni a saját térfele ,,kalickájából”, és néhányszor el is jutott a DVTK 16-osáig, de helyzetet nem tudtak kialakítani a hazaiak. A 68. percben az agilis Zsolnai lőtt a jobb kapufa mellé, rá három percre pedig megszületett a DVTK megérdemelt gólja. Zsolnai baloldali beadása után, jobbról Molnár G. fejelte át a labdát a kapuson, a ketrecbe tartó játékszert a gólvonalról Fótyik ugyan kistukkolta, ám az érkező Horváth Z. 4 méterről a kapu jobb oldalába lőtt (0-1). Nem sokkal később, a 77. minutában Könyves tehetett volna pontot a meccs végére, de Molnár G. jobbról érkező beadását a kapu torkában, fejjel, a léc mellé küldte. Az utolsó 10 percben nagyon dolgozott azon a Budafok, hogy olyan helyzetet hozzon össze, amiből egyenlíthet, de ezen erőfeszítéseiket nem koronázta a siker, a hazai együttesnek kilenvenegynéhány perc is kevés volt ehhez.