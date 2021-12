Ennek megfelelően továbbra is vezető szerepet kíván betölteni a magyar jégkorong fejlesztésében, egyben segíteni szeretné a régióban működő klubokat is. Ennek egyik első lépéseként a Regionális Fejlesztő Napok elnevezésű programsorozat is elindult október végén, ahová a régió legtehetségesebb (U14 és U16 korosztályú) játékosai, valamint edzői kaptak meghívást. A napokban pedig hivatalossá vált, hogy a klub folytatja együttműködését a Kazincbarcikai Ördögökkel.



Kiemelten fontos



– A magyar jégkorong fejlődése érdekében kiemelten fontos, hogy minél több klub kapcsolódjon be a komoly szakmai munkába – mondta Egri István, a DVTK Jegesmedvék elnöke. – Másrészt a DVTK Jegesmedvék számára is fontos a Kazincbarcikai Ördögökkel való kapcsolat, hiszen egy nagy hagyományokkal rendelkező klub, akikkel hosszútávon szeretnénk együttműködni. Köztudott, hogy július óta kiemelt státuszú, államilag elismert Sportakadémiaként is működünk, ami rengeteg lehetőséggel és felelősséggel is jár. Ebben a régióban kell olyan programokat működtetnünk, amelyek hozzájárulnak a környékbeli tehetséges jégkorongozók fejlődéséhez. Ahhoz, hogy a minőséget magasabb szintre emeljük, szükséges a széles alap, ebben pedig nagy szerepe van az olyan kluboknak, mint a Kazincbarcikai Ördögök. Szakmai Igazgatónk, Mayer Péter – aki a Magyar Jégkorong Szövetség korábbi szakmai erőtér programjának egyik kidolgozója volt – vezetésével olyan lehetőségeket tudunk kínálni, ami a régió fiataljainak vonzó tud lenni. Bízom benne, hogy több klubnál is segítséget tudunk nyújtani és hosszú időn keresztül kíváló jégkorongozókat tudunk nevelni a régiónkban.



Magasabb szinten



– A megállapodásnak köszönhetően a klubunkban magasabb szintű szakmai munka folyhat a DVTK Jegesmedvék segítségével – mondta Szatmári Gergő, a Kazincbarcikai Ördögök képviseletében. – Egyesületünk játékosai betekintést nyerhetnek egy profi klub működésébe, és testközelből találkozhatnak a felnőtt játékosokkal, megismerhetik a profi felnőtt játék világát, részt vehetnek akadémiai programokon, és a legügyesebbek akár el is juthatnak az akadémiára. Mindemellet a profi játékosok példaképei lehetnek a gyerekeinknek, akik a jégkorongra, mint jövőképre tudnak tekinteni. A közös együttműködés egyik legfontosabb hozománya a két klub közti éles határvonal eltörlése. Ha átjárás van napi szinten edzéseken és táborok alkalmával a klubok között, kialakul egy személyes kapcsolat a korosztályos játékosoknál és könnyebb a későbbi átigazolás, ha már van ismeretség és közös élmény. A hosszútávú céljaink közt a legfontosabb a hamarosan épülő jégcsarnokunk tartalommal való feltöltése, ezzel párhuzamosan minél több gyerek bevonzása az egyesületbe. Továbbá a szakmai munkánk fejlesztése, valamint az utánpótlás nevelésre koncentrálva egy magas szintű edzőbázis kiépítése a környezetünkben megtalálható infrastruktúrákkal kiegészítve.



Tizenkét hónap



Szatmári Gergő végül hozzátette:



– Szeretnénk elérni, hogy tizenkét hónap elfoglaltságot jelentsen számunkra a jégkorongozók nevelése.