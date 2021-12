A második felvonás hazai pontokkal indult, ám Sylejmani ütése, majd ász nyitása az egalizálást jelentette (2-2). Az új szerzemény, az azeri Baidiuk is bizonyította, nem véletlenül válogatott hazájában, pontjai nyomán már három egységgel vezettek a vendégek (6-9). A következő periódusban sajnos buta védekezési és támadási hibák jellemezték a diósgyőriek játékát, amit kihasználtak a vendéglátók, s vissza is vették a vezetést (14-13). Röpke szünetet is kért Farkas mester, hogy összeszedettebb játékra inspirálja lányait. Jovic jött, s remek blokkja után (16-15) lehetőség volt az egyenlítésre, ám beindult Windisch, s négy egységnyire növelte a hazai előnyt (21-17), ami miatt ismét időt kért a DVTK szakvezetője. Ez sem törte meg az MTK-hengert, bár Godó ismét szép találattal vétette észre magát, s Sylejmani is remek pontot szerzett (24-22), pauzát is igényeltek a házigazdák, akik ezután le is rendezték a szettet (25-22).