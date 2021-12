Diósgyőri VTK vs. Vasas Óbuda 0:3 (-16, -18, -16)

Miskolc, 150 néző. V.: Sík, Ujházi (Kovács G., Nagy D.)

Diósgyőri VTK: Godó 7, Kiss E. 8, Kuzelová 5, Kalmár 1, Egri 5, SYLEJMANI 10. Csere: Kundrák (liberó), Sitku, Balogh E., Zsofnyák. Vezetőedző: Farkas Mihály.

Vasas Óbuda: Zernovic 9, Király-Tálas 1, Papp 7, MALLOY 11, Kalicanin 5, BOYKO 12. Csere: Stankovics (liberó), Vezsenyi 1, Fábián, Abdulazimova 2, Kump 6, Takács D. 4 Vezetőedző: Ioannis Athanasopoulos.

Farkas Mihály: –Más célokért küzd a két csapat, nálunk volt egy hiányzó, és három olyan játékos is, aki nem voltak száz százalékosak, de vállalték a játékot. A cél az volt, hogy legalább 15 pontot szerezzünk minden szettben, és ezt túl is teljesítettünk. Ezen az úton kell tovább mennünk, amit ma játékban mutattunk. Öröm, hogy ha kis időre is, de Sitkut tudtam játszatni.

Ioannis Athanasopoulos: – Jobban játszottunk, mint ellenfelünk, öröm, hogy minden játékosnak lehetőséget adhattam. A blokk teljesítménnyel nem voltam elégedett, a játék többi része rendben volt.