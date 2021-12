– Újoncok, de egyáltalán nem újonc kerettel rendelkeznek, ez látható az eredményeiken is – közölte Toronyai Miklós. – A tavalyi bajnok Pénzügyőr húzóembere, a brazil Reffatti náluk van, rajta kívül egy feladó és egy szélső ütő honfitársa, míg Kaposvárról hozzájuk igazolt az orosz center, Makarov, illetve Kalmár. Van tehát rutin is a csapatban, szóval nehéz találkozóra számítok, már csak azért is, mert a Kaposvár egyetlen vereségét éppen a Kistext okozta. Viszont mi sem vagyunk rossz csapat, szeretnénk elhozni a három pontot, hogy a bajnokság felénél jó pozícióban álljunk. Egy győzelemmel elég sok mindent visszahozhatnánk abból, amit az elején elrontottunk. Árva sérült, hogy Szabó D. pályára lép-e, az a helyszínen derül ki.