A közelmúltban a 15 éves szekszárdi/pécsi Don Gatto, a hamarosan 10 éves budapesti Ørdøg és a miskolci Absuloth együttes adott egy felejthetetlen, jó hangulatú teltházas koncertet.

A helyi fiatal erő kemény és dallamos zenéjével megalapozta az est hangulatát. Aki még nem látta őket élőben, minél előbb pótolja.

Pörgés ezerrel

„2021-ben alakult meg az Absuloth ebben a formációban. Két évvel később felléptünk a Mudfielddel, és megnyertünk egy Helyfoglalót, innentől indult be a zenekar. Azóta húsz koncertünk volt. Idén tavasszal áprilistól júniusig 8 alkalommal lépünk majd színpadra olyan városokban, mint Veszprém, Miskolc, Pest, Győr és Debrecen. Tegnap Nyíregyházán játszottunk. Szuper volt ez a hétvége ezzel a két nagyszerű zenekarral, nagyszerű emberekkel. Még az is lehetséges, hogy valamikor folytatása következik - mondta el Gurszki Máté.

Az ØRDØG zenekarban Vörös András énekes beszél a terveikről:

„Végre ezt az évet magunkra fogjuk tudni szánni rendesen. A járvány előtt jelent meg utoljára lemezünk, 2020-ban. A covid ideje alatt beindult a Diabolus In Musica, az akusztikus formáció, amellyel lehetett sokat menni kis kerthelyiségekbe 40-50 embernek játszani, mert az szabad volt. Közben azért volt egy pár Ørdøg-koncert, de minimális. Tavaly pedig az első öt hónap elment arra, hogy a Superbutt reunion koncertre készültünk. Aztán jött a nyár, ami az akusztikus koncertlehetőség miatt ismét a Diabolusnak kedvezett. Aztán a Diabolus-lemezt kellett befejeznünk, ami ősszel meg is jelent. A lemezkritikákban olvastam – volt egy pár, és mindegyiknek az volt a vége -, hogy „Tetszik, jaj de szeretjük, nagyon jó, de azért ugye lesz Ørdøg is?” Igen, lesz! Azért, ha egyszer valakit pofán csapott a torz gitár, akkor az nagyon ritkán működik, hogy ez engem már nem érdekel… Úgyhogy végre a mostani az az év, amikor újra rá tudunk feküdni kicsit az Ørdøgre. Szeretnénk egy új lemezt kiadni, mert annak már nagyon itt az ideje. Ötletek, témák vannak, nagyon reméljük, hogy a dalok is összeállnak mihamarabb belőlük. Ősszel 10 éves lesz az Ørdøg, arra az első lemezről elővenni kéne több dalt. November 22-ére van egy A38-as ünnepi időpontunk, de a programot szívesen el fogjuk vinni máshová is. Jövőre meg ugye 25 éves lesz a Superbutt, de az még kicsit odébb van.” - zárja szavait az énekes.