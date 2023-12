Az egyik legeredetibb, tradicionális cigány zenét játszó Parno Graszt zenekar a Nyíregyházától 15 kilométerre lévő Paszab faluból gyökerezik, és az egy családból származó tagjai, a mai napig ott élnek. A közel 30 éve létező banda igazán 2002-ben robbant be a köztudatba, amikor első lemezük a „Rávágok a zongorára” az európai rádiók által összeállított world music chart 7. helyére lőtte be magát. Azóta számtalan díjat, elismerést begyűjtöttek, zenéjükkel bejárták szinte az egész világot, koncerteztek Európa szinte összes országában, Kínában, Indiában, USA-ban, Mexikóban, Dél-Koreában, Izraelben és így tovább. A zenekar alapvetően autentikus cigány zenét játszik, de számtalan saját szerzeményük, illetve egyedi feldolgozásuk is van (például Quimby, AC/DC dalok). Koncertjeiken a semmihez sem fogható dinamikus előadásmódjukkal, a színpadról leáramló energiájukkal jellemzően szinte „felrobbantják a nézőteret” – írják a kritikusok. 2016-ban a „Már nem szédülök” című szerzeményük „A Dal” Eurovizíós Dalfesztivál válogatójának döntőjébe jutott. December 15-én este pedig a miskolci Helynekem színpadán láthatja a közönség.