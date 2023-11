December 1-ig, éjfélig várják a szavazatokat a 15. Arany Medál-díj szavazási időszakában.

Idén nem csak két új helyszínnel bővült a szavazatleadási helyszínek listája (Eötvös10 és Játékszín), hanem elkészült egy hivatalos imázsfilm. Udvaros Dorottya, Kossuth-díjas színművész, a legújabb Nemzet Színésze, korábbi Arany Medál-díjas a közönségdíjak fontosságáról üzent. December 1-ig, éjfélig várják a szavazatokat a 15. Arany Medál-díj szavazási időszakában.

Miskolcon is szavazhatnak

Idén új helyszínekkel bővült a szavazatleadási helyszínek listája: a voksok november 10-től az 1929-ben alapított, budapesti Bethlen Téri Színház, a budapesti 6szín teátrum, a debreceni Apolló Mozi és a Miskolci Művészetek Háza (Müha) mellett idén először a budapesti Eötvös10-ben és a szintén fővárosi Játékszínben kihelyezett szavazóurnába dobott papírlapok segítségével is leadhatóak. A szavazatleadás e-mail címen keresztül is elfogadott: az [email protected] címre a díjra érdemesnek talált művész/művészek nevét a kategória megjelölésével kell feltünteti – a fiatal tehetségeknek járó elismerés, valamint az életműdíj esetében nem indokolt kategóriát megjelölni. Most először a honlapon (aranymedaldij.hu) is lehetőség nyílik a szavazásra.