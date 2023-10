A Nemzeti Hang zenekar 2009-ben alakult Szalóczi Ádám frontember, dalszövegíró és zeneszerző által. Az első koncertjük 2010-ben, a zenekar születésének városában, Püspökladányban volt. Több nagy együttes előzenekaraként is játszott az évek során országszerte, majd 2015-ben az E.Z.S. Music Digital lemezkiadóval lemezszerződést kötöttek. A 2017-ben megjelent, ma már aranylemez státuszban lévő “Nincs kegyelem” album rengeteg sikert hozott a zenekarnak, a lemez címadó dala, a “Nincs kegyelem” pedig jelenleg a 6.300.000 megtekintésnél jár.

2020-as évben a koronavírus járvány ellenére a “Legyetek hangosak” című album több szempontból is jelentős mérföldkő a zenekar számára. Első körben, mivel a frontember kivételével, a zenekar korábbi tagjait felváltották a jelenlegi tagok, (Péter Kristóf, Oláh Norbert, Szűcs Máté), illetve ez a lemez is elnyerte az aranylemez státuszt. A vírushelyzet miatt, sajnos a lemezbemutató turnét teljes mértékben el kellett halasztani, de 2021-ben az új felállással elkészítették a “Pokoli Cirkusz” című lemezüket, amelyet a lezárások feloldása után 2022-ben a “Pokoli hangosak dupla lemezbemutató turné” keretein belül az ország több pontján is hatalmas sikert arattak.

Az idei évben, 2023-ban, a zenekar őszi turnéjának keretén belül október 28-án a miskolci Helynekemben fognak játszani a srácok. A klub kapui 20 órakor fognak nyitni, és a rajongóknak 20:45-től egy kötetlen fotózkodós, dedikálós, beszélgetős időintervallumot lesz lehetőségük tölteni a zenekar tagjaival a koncert előtt, amely 22 órakor veszi majd kezdetét.