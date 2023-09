Megkapta az Európai Mozi Nagykövete címet a CineFest második napján Jean-Marc Barr filmszínész, a francia filmirodalom híres, 1988-ban bemutatott filmjének, A nagy kékségnek az egyik főszereplője. Úgy nyilatkozott, nagyon boldog és büszke erre a díjra.

„Életem ellentéte Jean-Claude Van Damme életének, ő Európában nőtt fel, és onnan ment Amerikába, míg én fordítva – mondta a Németországban francia anyától és ír-amerikai apától született színész, aki gyerekkorát valóban az USA-ban töltötte. – Szerettem volna felfedezni Európa szépségét, hiszen ott minden más. Míg Amerikában középosztálybeli életem volt, az itt arisztokráciának tűnt. Ott sokszor nyereségközpontúak a döntések, itt azonban független német, olasz, francia filmekben tudok szerepelni, amik közül sok nem is lesz a moziban" – tette hozzá a filmszínész, aki ahogyan fogalmazott, mindent szívből tesz.

"Haldokolni látszik a mozi"

Jean-Marc Barr szerint különböző közösségek alakulnak ki az internet segítségével.

„Húsz éve még minden ugyanabból a dologból eredt, ami azt jelenti, hogy a tévében ugyanazok a filmek jöttek ki, mindenki ugyanazokat nézte. Ma már ez nem így van: a steaming szolgáltatók miatt haldokolni látszik a mozi. Az a probléma, hogy Amerika már régóta, de újabban Európa is a piaci igényeket tölti be. Véleményem szerint az üzlet átvette az uralmat a művészet felett. Nekem szerencsém, hogy örökséget kaphattam olyan régi és még más értékek mentén élő és munkálkodó rendezőktől, akikkel együtt dolgozhattam életem során: Luc Bessonnal és Lars von Trierrel" – mondta a filmszínész, aki rendezőként is maradandót alkotott a Szeretők című filmmel, ami után több is következett.

Jean-Marc Barr kapta az "Európai Mozi Nagykövete" díjat idén a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. Fotó: Vajda János VJ Észak-Magyarország Képen: Jean-Marc Barr színész, rendező | Fotó: Vajda János

Jelenleg is több sorozaton dolgozik, egyik Netflixes, valamint egy színdarabban is érdekelt.

A magyar filmművészetből ismert számára Szabó István és Tarr Béla neve, valamint megemlített egy öt évvel ezelőtt megismert fiatal rendezőt is, akinek a nevére nem emlékszik, de filmjeit mágikusnak nevezte mély, filozófikus tartalmai miatt. „Szabó István volt rám a legnagyobb hatással, mostanában újra néztem mindehárom filmjét a trilógiából. Igazi mestermű. Azt gondolom, hogy a II. világháború után ez a terület elzáródott tőlünk, semmit nem tudtunk róla nyugaton" – mondta, majd hozzátette, különleges élmény volt, mikor Koppenhágában egyszer találkozhatott az Oscar-díjas magyar rendezővel.

