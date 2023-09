2000-ben született Furukawa Aoi, aki egy elég hosszúnak mondható, negyvenkét perces rövidfilmet hozott a XIX. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválra. A Szülőváros című mozit pénteken láthatta a közönség, a csaknem tíznapos rendezvény első napján. A japán rendezőnő Narában született, a szigetország közepén, viszonylag távol a fővárostól. A film forgatókönyvét is ő írta, amiben egy tizenkilenc éves lányt mutat be, akit felvesznek egy tokiói egyetemre. Erre készül, de közben megkeresi őt édesapja, ami sebeket tép fel a lány édesanyjának és nagymamájának lelkében, akikkel együtt él. A váratlan kapcsolat olyan helyzeteket eredményez, amik megdöbbentik a főszereplőt. "Nagyon szeretem ezt a témát, a családra és a helyi emberekre szeretnék koncentrálni, ezek állnak közel hozzám – nyilatkozta, majd hozzátette, majd ha jobban megismeri a szerelmet, valószínűleg arról is fog forgatókönyvet írni és filmet készíteni.

A film önálló életet él a vásznon

Furukawa Aoinak nagyon tetszett, mikor először láthatta moziban a saját alkotását, amivel hazájában már több díjat is nyert. "Ez egy fantasztikus élmény, annak ellenére is, hogy azt gondolom, a mozivásznon már nem is az enyém a film, hanem ott már önálló életet él – mondta a fiatal rendezőnő, aki beszámolt arról, nagy hatással volt rá Naomi Kawase rendezőnő és Koreeda Hirokazu rendező, aki mellett három éve asszisztens. – Ez a film egy vizsgamunkám, és sok hasonlóság van a főszereplő Teruko és az én életem között, én is egy bérházban laktam édesanyámmal és nagymamámmal. Tizennyolc évesen jártam cserediákként Európában, Budapesten egy hetet töltöttem, Miskolcon most először vagyok, de nagyon szeretem Magyarországot. A főváros a kedvencem lett, és vissza akartam jönni ide" – számolt be érzéseiről a rendezőnő.