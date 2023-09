Jézus Krisztus szenvedéseit dolgozta fel a grafika, a zene és a misztériumjáték eszközeivel Novák Netti Vivien, a Miskolci Egyetem cselló szakos hallgatója, a Miskolci Ars Sacra Fesztivál keretében. Az ötletgazda képzőművészeti alkotásaiból rendezett rendhagyó kiállítását, Via Crucis címmel, hétfő délután a Zenepalota Aulájában nyitották meg és ott látható ingyenesen a fesztivál végéig. A megnyitón a passió rajzolt állomásait a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium diákjai bibliai szövegrészekkel és saját gondolataikkal egészítették ki, Üveges Tamás, a gimnázium magyartanára felkészítésével. A zenei betétek előadásában zongorán Flach Antal zeneművész tanár, a fesztivál zenei programfelelős szervezője, csellón pedig maga az alkotó közreműködött. Itt elhangzott a kiállítást inspiráló Liszt-mű, a Via Crucis is.

Bibliai üzenet színekkel

„A képsorozatom ugyanazt a címet viseli, mint Liszt Ferenc passiója, amit eredetileg kórusra, szólistákra és orgonára komponált. Az alkotói folyamatomat ez a zenemű indította el” – árulta el Novák Netti Vivien. „A Via Crucis Jézus Krisztus keresztútját jelenti, amit a keresztény hagyomány tizenkét stációra, vagyis állomásra oszt. Az állomások Pontius Pilatus ítéletétől egészen Krisztus utolsó földi napjáig tartanak. A műalkotások elkészítéséhez, amelyek lényegében a szenvedéstörténet illusztrációi, tanulmányozni kezdtem a keresztútról szóló legendákat és az idevonatkozó szentírási szakaszokat. Minden képen szerepel egy kiemelt szín, amely az adott jelenet központi gondolatát emeli ki. A grafikák alatti kommentárban pedig a stáció tartalma olvasható, Bibliai idézetekkel alátámasztva.”