Szopkó Tibor alpolgármesternek Németh Judit ügyvezető mutatta meg az Ellipsumot

Fotó: Vajda János

A bejárást annak apropóján szervezték, hogy felhívják arra a figyelmet, milyen fürdőkomplexummal rendelkezik a város.

Nehézségek övezik

Korábban egyébként számos kritikát kapott a baloldali városvezetéstől a fürdő és azt is elmondták, hogy veszteséges a működtetése. Szopkó Tibor, Erdei Sándor Zsolttal ellentétben egy „szép fürdőnek” tartja az Ellipsumot. Arról is beszélt, hogy neki városvezetőként az a feladata, hogy a város jóhírét vigye.

Számos véleménnyel találkozunk az Ellipsum kapcsán, sok nehézséggel is, amit több képviselőtársam többször szóvá is tesz

– hangsúlyozta.

Saját kutat akarnak

Németh Judit, a Miskolci Fürdők Kft. ügyvezetője ismertette, hogy nagyon sok a külföldi vendég Miskolcon.

„Nem szabad elfelejtenünk, hogy nekünk tavaly decemberben egy új fürdőnyitást kellett rendeznünk” – mondta. Arra is rámutatott: a fürdőnek nincs saját kútja ezért a vizet távhővel melegítik, azonban tervben van az, hogy egy saját kutat fúrjanak az Ellipsumhoz. Azt is hangsúlyozta, hogy rendkívüli kihívás a fürdő működtetése.

Nőtt a látogatottság

A bejáráson azt is elhangzott, hogy nőtt a fürdő látogatottsági száma. Azonban amikor rákérdeztünk, hogy mennyivel, nem tudtak pontos adatot mondani. Ezt azzal indokolták, hogy a fürdő látogatószámának a görbéje ingadozó.

Korábban portálunk közérdekűadat-igénylése nyomán tudta meg, hogy a fürdő átlag látogatószáma 193,6 fő naponta. (A sárospataki Végardó Fürdő látogatóinak száma tavaly 199 173 fő volt, ami naponta 545 vendéget jelent – a szerk.)

Szerintük 660 fő lenne a minimum, hogy nullszaldós legyen az üzemeltetése a komplexumnak. Azt is meg tudtuk most, hogy a 660 fős „szám” egyelőre még csak álom marad a fürdő életében. Arra a kérdésre, hogy lesz-e kifejezett márketing kampány azzal kapcsolatban, hogy az Ellipsum Miskolcon is várja a vendégeit, Németh Judit annyit válaszolt: „lesz”. Azt, hogy ez mikor és miként, nem tudtuk meg.

Adatok sokasága

A baloldali városvezetés sokszor igyekszik a turizmus látogatottságát azzal alátámasztani, hogy hányan fizetnek idegenforgalmi adót Miskolcon a vendégéjszakák után. A szám valóban árulkodik arról, hogy hány vendég szál meg Miskolcon, azonban ez korántsem jelenti azt, hogy egy vendég bármelyik fürdőt meg is látogatja. Szopkó Tibor a sajtótájékoztatón elismerte, hogy mutatószámok nem tükrözik az Ellipsum látogatottságát.