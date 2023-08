A verseskötet szerzője prózaíróként kezdte irodalmi pályafutását. Polgári foglalkozása - hírlapíró - is igényel íráskészséget, bár a napi taposómalom, határidők, egyebek nem biztos, hogy jó hatással vannak egy szépíróra. A valóság néha ferde szemmel néz a holdfényevőkre, a tények az álmokra, szereti visszanyesni a képzelet szárnyát.

Finom, artisztikus novelláiban már ott rejtőzködött a költő, ezt több kritikusa is észrevette, és e sorok írója is osztja ezeket a vélekedéseket. — Magam is úgy érzem, hogy költő írja a novellákat, és nem a novellista kezdett el verseket írni. Nem tudom, ez dicséret-e, avagy kritika: Kégl Ildikó jobb költő, mint prózaíró. Vagy csak a szakmai elfogultság beszél belőlem? — e sorokat Fecske Csaba költő írta Kégl Ildikóról, aki most a Magyar Írószövetség Északmagyarországi Csoportjának a titkára lett.

Hallgassák meg B. Tóth Erika podcastját.