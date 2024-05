Az országjáró fórum vármegyei állomása Miskolcon a Vármegyeháza Díszterme volt, ami megtelt sportvezetőkkel, sportoló fiatalokkal, sportszeretőkkel. Bánné dr. Gál Bolgárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke köszöntő beszédében elmondta, hogy a sport háttérországának része a magyar kormány is, amelynek köszönhetően színvonalas létesítményekben élhetjük meg sportélményeinket és sokan így kapnak kedvet ahhoz, hogy sportolni kezdjenek. Így lesz a múltja mellett jelene és jövője is a sportnak.

Gratulált a kosaras lányoknak

Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke előadását azzal kezdte, hogy gratulált a DVTK női kosárlabdacsapatának története első bajnoki címéhez. Fontosnak tartja, hogy a sport világában az egyes régiókban milyen véleményt formálnak a sportban dolgozok, de talán ennél is a fontosabbnak a szurkolók élményét és a diósgyőri sportot és szurkolókat szimpátiával és elismeréssel nézik az országban. A 2010 előtti időszakban a sport területe elhanyagolt volt és nem érezték ennek társadalmi jelentőségét. Az országjárásra elkészült a Hajrá, magyarok! című szakmai kiadvány, mely összegzi a 2010 óta a sport területén elért legfontosabb eredményeket, fejlesztéseket. Ezeket személyes élményekkel, történetekkel színesítve ismertette SOSZ elnöke. Többek között beszélt arról, hogy a mindennapos testnevelés bevezetésével előtérbe került a sport az iskolákban, elindult az Úszó Nemzet Program, a Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program, a Sportoló Nemzet Program.

Ifjú sportolók is helyet foglaltak a széksorokban

Sportnemzetből sportoló nemzet

Ez utóbbi program fő célja, hogy sportnemzetből sportoló nemzetté váljunk, ahol a legtöbben a legtöbbet sportolnak, mozognak. Ebben a tekintetben Európa középmezőnyében vagyunk, feltételeket tekintve viszont a legjobbak között, így komoly elszántsággal minél több embert szeretnének bevonni a napi testmozgásba. Beszélt továbbá arról, hogy a fejlődés alappillérei a TAO támogatások, a program indulása óta közel 3000 szervezet vett részt közel harmincezer támogatási programban. Hangsúlyozta, hogy 2010 óta közel ezer rangos sportesemény zajlott hazánkban és a budapesti atlétikai világbajnokság volt az eddigi legnagyobb hazai rendezésű sportesemény. Mivel a Magyar Paralimpiai Bizottság alelnökeként is tevékenykedik, kiemelten fontos számára, hogy a kormány támogatja a fogyatékossággal élő sportolókat. Semmivel nem hasonlítható ereje van a sportnak nem csak az egészséges, hanem a sérült embereknél is és ép sporttársaikhoz hasonlóan kiemelkedő sikereket érnek el magyar színekben a világon.

A sporttámogatások is a családtámogatási rendszer részét képezik

Beszélt arról, hogy Magyarország Kormánya által támogatott edzői programok segítenek abban, hogy a világszínvonalú szakemberek a magyar tehetségek munkáját segítsék, hiszen az edzői hozzáértés az egyik legfontosabb fűszer ami szükséges a kiemelkedő teljesítményhez. Felhívta a figyelmet arra, hogy míg 2010-ben 17,8 milliárd forint volt a magyar sport költségvetési támogatása, 2024-ben már 172,4 milliárd. Ez utóbbi összeg a magyar családtámogatási rendszer fontos eleme - mondta, aminek révén szinte mindenki számára elérhetővé vált a sport.