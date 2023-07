– Elnyertem a Magyar Művészeti Akadémia hároméves ösztöndíjpályázatát, amelynek eredményeképp 2026-ra elkészül a József Attila-díjas Fecske Csaba monográfiája. Úgy hiszem, ezzel a kortárs magyar irodalom nagy adósságát törlesztjük – mondta Kégl Ildikó író, újságíró. Mint megtudtuk tőle, a szakmai pályázat a teljes magyar művészeti életet célozza meg. Háromszor nyújtott be pályázatot – tízszeres a túljelentkezés –, kétszer (más témával) nem járt sikerrel. Most, harmadszorra végre igen, a szerződést a jövő héten írják alá az akadémiával.

– Három éven át havi rendszerességgel kapom majd a támogatást a munkámhoz – mondta. Az időszak végére kell elkészülnie a monográfiának. Hiánypótló kötet lesz, hiszen eddig hasonló összefoglaló mű nem készült Fecske Csabáról.

Kalauzként szolgál majd

Kégl Ildikó úgy döntött, nem is hagyományos monográfiát állít össze, nem szakzsargonnal teli írás lesz, hanem szeretné, ha a nagyközönség is kedvvel forgatná majd a könyvet, amely kalauzként szolgál majd a Fecske-életműhöz. A költő életművének monografikus (kronologikus és tematikus) feldolgozása során az ismeretterjesztés az életrajzi aspektusra is kiterjed majd.

Fecske Csaba és Kégl Ildikó, költők

Fotó: Bujdos Tibor

– A klasszikus monográfiát életútinterjúval, versekkel, műelemzéssel bővítem, amelyben fénykép-dokumentáció is helyet kap, ahogy a munkacímben is utalok rá: valódi portrét szeretnék rajzolni Csabáról, szavakból. Fecske Csaba sokak számára gyermekverseiről ismert, kevesen ismerik például a felnőtteknek szóló erotikus verseit, valamint prózáját, ezekről is szó esik majd a műben. És természetesen a róla szóló kritikák, tanulmányok is helyet kapnak benne.

– A tényleges monográfiát ugyan szeptemberben kezdem, de azért mindez nem előzmények nélküli, hiszen csaknem egy évtizede foglalkozom a költő műveivel, évek óta jelennek meg tanulmányaim, recenzióim szakmai folyóiratokban. Ma már olyan barátság alakult ki közöttünk, hogy napi szinten beszélünk egymással. Már több dossziényi anyag gyűlt össze, és egyre gyűlik, maga a költő is újabb és újabb, eddig ismeretlen művekkel lep meg. 40-50 éve publikált, számomra eddig ismeretlen verseket hoz, amelyek regionális irodalmi folyóiratokban jelentek meg. Ezek nincsenek még archiválva, digitalizálva, holott rendkívül fontosak abban, hogy megismerjük a költő fiatalkori munkásságát is.