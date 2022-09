Egy robot játszotta el a Miskolci Egyetem lézerhárfáján a La Marseillaise-t a fővárosi Francia Intézetben a napokban. A fennállásának 30. évfordulóját ünneplő intézet számára igazi meglepetés volt az ősbemutató.

A lézerhárfát Németh Ernő műszaki koordinátor és Márkus Zoltán technikus laboráns készítette a Miskolci Egyetemen, prof. dr. Palotás Árpád, az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar dékánja pedig beprogramozta a robotot, amely a kivételes hangszeren a franciák nemzeti himnuszát pengette el az ünnepi eseményen.

A nem mindennapi produkció hátteréről a dékántól tudtunk meg többet. Elmondta: olyan hárfa alakú eszközről van szó, aminek nincsenek fizikai húrjai. A húrok helyén egy-egy lézernyaláb található, és ha valaki megszakítja a lézersugarat, például úgy, hogy az ujjaival belenyúl, akkor egy beépített szintetizátor különböző hangmagasságú hangot ad ki. A szerkezet képes a hangerőt is változtatni. Ha valaki lassan nyúl bele a lézernyalábba, akkor halk, ha hirtelen nyúl bele, akkor erősebb a hang. Minden egyes lézersugárhoz más-más hang tartozik, a félhangokkal együtt összesen 15 húrja van a hárfának, tehát nagyjából egy oktávot fog át. A beépített szintetizátor a különböző típusú hangszerek jellegzetességét is vissza tudja adni. A trombitáét például, ami hosszan kitartott hangokra képes, de a hárfáét is, amelynek a pengetett hangjai csak egy-egy pillanatra szólalnak meg.

Gyors csuklók

– Robotra pedig azért volt szükség, mert bár próbáltuk gitárművésszel megszólaltatni a „hangszert”, de mivel a lézerhúrokat se látni, se érezni nem lehet, a zenész nem tudta a kezét és az ujjait hová pozicionálni. Az egyetem oldalán ugyan látni a húrokat piros színben, de azért, mert a videó elkészítésekor színházi füstgépet használtunk. A Francia Intézetben azonban nem lehetett füstöt alkalmazni. A robotot viszont nem érdekli, hogy hol van a lézersugár, őt egyedül a koordinátarendszer érdekli, ami alapján tudja, hogy melyik pontig kell elmennie, és ott mennyi időt kell töltenie.

Színházi füsttel tették láthatóvá a különleges lézerhúrokat

Fotós: Palotás Zoltán

A kis robot egyébként kanadai gyártmány, oktatási célra készült, és hat szabadsági foka van, azaz hat csuklója. Ebből kettőt használtam hárfázásra, a két leggyorsabbat, mert a dallam egyes távoli hangjai gyorsan következnek egymás után – sorolta prof. dr. Palotás Árpád.

Hozzátette: a Francia Intézetben nagy sikert aratott a 4,5 órás bemutatója. A lézerhárfán kívül, előadást tartott a lángorgonával, a különleges kávéfőzővel, a nulla ellenállású anyag lebegtetésével, az vízhajlító berendezéssel és előidézett egy lángtornádót is, persze csak biztonságos méretűt.