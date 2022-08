Sikerrel népszerűsíti az olvasást és a könyvtárhasználatot közel tizenöt éve, általános iskolások számára szervezett olvasótáboraiban, augusztus második és harmadik hetében, a kazincbarcikai Egressy Béni Városi Könyvtár.

– 2008-tól hirdetjük meg május végén a szülők felé olvasótáborainkat napközis jelleggel, hétfőtől péntekig, 10 és 16 óra között. Zömében 2–5. osztályosokig szoktak jönni, és mindenki a saját hideg élelmét fogyaszthatja – mondta Molekné Kőrösi Beatrix, az Egressy Béni Városi Könyvtár igazgatója. – Interaktív előadásokkal és közösségi játékokkal igyekszünk könyvtárhasználatra ösztönözni a gyerekeket. Emellett mese- és történetfeldolgozásokkal népszerűsítjük az irodalmat. Dramatikus formában, jelmez és illusztrációk készítésével ismerkedünk a mesékkel, amelyeket előtte közösen olvasunk el. Az előző héten például Hajdú Katalin meseíró volt a vendégünk. Az első héten a hungarikumokról, a másodikon a retró mesékről esik szó. Város­ismereti sétákat tartunk, és kimegyünk a közeli játszótérre. Múlt héten Rudabányán jártunk, és a Rudapithecus Látogatóközpontot, illetve a Bányászattörténeti Múzeumot néztük meg. Az ottani élményparkban játék ásatáson vehettek részt a gyerekek. A hosszú hétvége előtt pedig Nekézsenybe látogatunk el a Balogh Béni-emlékkiállításra. A pénteki zárónapon vetélkedőn mérjük fel a gyerekek táborban elsajátított tudását. A legeredményesebb csapatok az iskolában hasznosítható ajándékcsomagot kapnak.

Sok pozitív visszajelzést kapnak a dolgozó szülőktől, akiknek ez nagy segítség.

– Rengeteg évről évre visszatérő gyerekünk van, és többen mindkét héten részt vesznek. Nemcsak Kazincbarcikáról, hanem más környékbeli településekről is jelentkeznek. Úgy vettük észre, hogy a két hét hosszabb távon is megteszi a hatását. A táborozó gyerekek később is gyakrabban betérnek a könyvtárba, és szívesen kölcsönöznek ki könyveket. A kicsik még természetes kíváncsiságuknál fogva érdeklődnek az irodalom és az olvasás iránt. Úgyhogy ha az elején sikerül őket megfogni, akkor ez lehetséges, hogy egész életükre hatással van – fejtette ki a könyvtárigazgató.

(A borítóképen: Olvasótábor az Egressy Béni Városi Könyvtárban)