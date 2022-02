Komoly- és könnyűzenei koncertek, ősbemutatók, premierek és kiállítás is várja a közönséget a 2. Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Heteken 2022 áprilisában Budapesten és több vidéki városban, köztük Miskolcon – erről tudósított a sajtó Káel Csaba, a fesztivált szervező Müpa vezérigazgatója tavaly decemberi sajtótájékoztatója alapján. A fesztivál hivatalos honlapján azóta belekezdtek a részletes programismertetőbe, ám a helyszínek felsorolásában egyelőre egyetlen fővároson kívülit sem szerepeltetnek.

A Bartók Plusz helyett

Miskolcon ez az operafesztivállal összefüggésben is érdekes körülmény. Mint ismert: a mostani polgármester, Veres Pál és az őt támogató közgyűlési erők a választási kampányban még azt a vállalást tették, hogy „vissza kell állítani az operafesztivál régi rangját”, nem tisztázva, mit jelent ez, hiszen az operafesztivál közkeletű értékelés szerint 2001-es indulását követően néhány év alatt a közép-európai operaélet fellegvárává tette Miskolcot, amelynek neve a legutóbbi időkig forgalomban volt az opera iránt érdeklődő nemzetközi közönség körében.

Veres Pál polgármestersége idején viszont a város már nem tudta megrendezni a Bartók Pluszt. Ebben a járvány is közrejátszott. És miután a polgármester tavaly a sajtóban nyilvánosságra hozta, hogy a miskolci operafesztivál jövőjét nem önálló fesztiválként, hanem a fővárosból szervezett Bartók Tavasz rendezvénysorozat részeként képzeli el, távozott a fesztiváligazgató – Kesselyák Gergely az Északban megjelent írásában jelezte, ez korszakvég: „Bármennyire fáj is, kimondom, hogy amit én mint alapító »miskolci operafesztiválnak« hívtam, az itt és most véget ért.”

Szerettük volna megtudni: ha folynak tárgyalások róla, hogy Miskolc bármilyen módon a Bartók Tavasz része legyen, kivel tárgyalnak, miután az operafesztivált korábban szervező társaságot végelszámolásba vitték. Ha lesznek a Bartók Tavasznak köszönhetően rendezvények Miskolcon, azokat a Müpa szervezi ide, vagy Miskolc, esetleg Miskolc és a térség által kiállított produkciók bemutatásáról is szó van? Kérdéseinkre a Bartók Tavasz kommunikációs részlege ezt a választ küldte: „A vidéki nagyvárosok programjait még nem jelentettük be, ez a március első heteiben esedékes következő sajtótájékoztatónk tárgya lesz. Az egyeztetések jelenleg is zajlanak, az országos program főszervezője a Müpa, ám minden vidéki helyszínünkön – így Miskolcon is – a kulturális élet több meghatározó szereplője, szervezete a partnerünk a fesztivál szervezésében és megvalósításában.”

Emlékeztetőül, hogy mit adott a Bartók Plusz Operafesztivál a közönségnek 2019- ben: tíz nap alatt 97 programot rendezett 62 társulat/együttes, 229 alkotó/fellépő közreműködésével. „A közreműködők szuperlatívuszokban beszéltek az operafesztiválról, és a látogatottság is ezt támasztja alá” – értékelte akkor Kesselyák Gergely fesztiváligazgató. Azt mondta: ezt szeretnék túlszárnyalni, 2020-ban a huszadik fesztivállal. 2020-ban a fesztiválon fellépett volna José Carreras is. A Bartók Pluszt 2020-ban a koronavírus-világjárvány elleni védekezésre tekintettel mondták le.