A mintegy 200 tárgyat felvonultató tárlatot a szolnoki Damjanich János Múzeum anyagából állították össze.

40-50 évvel ezelőtt a fehérhímzés általánosan elterjedt volt - dr. Gecse Annabella

Az érdeklődő öltéstípusokat, különböző ruhadarabokat, ágyneműket, kendőket, dísztörölközőket, valamint a készítéshez használt eszközöket is láthat a kiállításon, amelyen a témát körbejáró tablókról is számos érdekességet megtudhat a fehérhímzésről.

Vándorkiállítás

A tárlatot annak rendezője, dr. Gecse Annabella néprajzkutató nyitotta meg. Előadásában elmondta, a szolnoki múzeum állandó kiállításában a gyűjtemény 10 százalékát mutatják be, a többit raktárakban őrzik. A 2010-es évek közepén kezdték meg a gyűjtemény tematikus feldolgozását, hogy a látogatók is megcsodálhassák a raktárakban lévő darabokat is. A Mezőkövesden látható kiállítást 2018-ban mutatták be Szolnokon.

– A textilek egy részét vitrinben helyeztük el, némely részét pedig úgy, ahogy a valóságban használták azokat, eredeti funkciójukat betöltve láthatóak: ágyban, szekrényben, ravatalon, bölcsőben és babán. A vitrinekben elhelyezett tárgyak inkább szemléltetőek, azokkal szerettük volna bemutatni a különféle öltéstípus-technikákat, a többi pedig érzékelteti, hogy az élet milyen sok területén jelent meg a fehérhímzés – foglalta össze dr. Gecse Annabella. – Egyrészt az azonos alapszín és díszítmény különös hatása miatt kedves számomra a téma, valamint az is érdekes, hogy 40-50 évvel ezelőtt a fehérhímzés általánosan elterjedt volt, mindenki szerette, és ragaszkodott hozzá. Népszerűsége mögött felfedezhető az oktatás hatása, a helyi hagyományok is be tudták illeszteni az iskolából jövő ismereteket, mint például Mezőkövesden is – mondta el a kiállítás kurátora.

Különleges textilek

A múzeum textilgyűjteményének darabjait kiegészítve a technikák és öltések teljessége kedvéért néhány tárgyat magángyűjteményekből mutat be a tárlat. Dr. Gecse Annabella kedvence például a két templomi textil, melyek közül a szolnoki belvárosi templomból kölcsönkapott oltárszegély különösen kedves a számára. Elmondta, azt jelzi ez a tárgy, hogy a fehérhímzés elfogadott volt abban a közösségben, és szépnek tartották, ha használták egy oltárnál.

Hasonlókat készített

A jelenlévőket Agócsné Halász Andrea múzeumvezető köszöntötte. Elmondta, a magyar kultúra napjához kapcsolódóan nyílt meg a vendégkiállítás, bemutatott továbbá egy mintakendőt a múzeum gyűjteményéből, és felidézte a régi technikaóráit, melyeken ő is hasonlóakat készített. A program keretében Nagy Mátyás hegedűjátéka is hallható volt.

A „Szép menyecskék varrták fejér patyolatból” – A magyarországi fehérhímzések típusai című időszaki kiállítás április 3-ig látogatható a múzeumban.

(A borítóképen: Mintegy 200 tárgy látható a kiállításon)