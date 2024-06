Sportrepülőtér létesítése kapcsán tárgyalt csütörtökön sürgősséggel egy előterjesztést a miskolci közgyűlés, tervezési szerződés jóváhagyásáról, valamint bizonyos ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról is van benne szó. Ez alapján már feltételezhető volt, hogy sportrepülőtér épül Miskolcon. Ki is derítettük, hogy a Csorba-tavak mellé tervezik magánszemélyek magánberuházásban a repülőteret, egy egyesület építi. Részleteket is megtudtunk, de kérésükre erről később írunk.

Maga a terület egyébként nincs messze a korábbi repülőtértől. A városháza sajtóosztályától kérdésünkre válaszként megtudtuk, a terület "a Sajó töltésén túl van, a repülőtéri elkerülő útról könnyen megközelíthető, a régi repülőtértől néhány száz méterre, lakott területtől távol esik".

Két éve szűnt meg a miskolci repülőtér

Arról korábban részletesen beszámoltunk, hogy két éve, 2022. április 30-án szálltak fel utoljára a gépek a hajdani miskolci repülőtérről, ahol ma már a Bosch építkezik. Akkor a Borsod Megyei Repülő Klub tagjainak azt ígérték, hogy egy éven belül lesz Miskolcon repülőtér, de az energiaválság, a rossz gazdasági helyzet miatt ez szóba sem kerülhetett. A miskolci sportrepülők Mezőkövesdre települtek át, de onnan menniük kellett, jelenleg Makláron tudnak legközelebb a repülésnek hódolni.

Első körben kifutópálya és hangárak épülnek

A leendő sportrepülőtérről egyébként a most elfogadott előterjesztésből is kiderülnek részletek. Eszerint a helyszínen adottak a füves leszállópálya létesítésének feltételei, a terület megközelítésére szolgáló meglévő úthálózat azonban kiegészítésre szorul. A beruházók a létesítmény és a kapcsolódó infrastruktúra megvalósításán túl annak üzemeltetését is ellátják majd, céljuk, hogy a megszűnt sportrepülési lehetőséget visszahozzák Miskolcra. A tervek még nem készültek el, de a tervezőket már megnevezi az előterjesztés. Első körben egyébként a füves kifutópályát és a hangárokat tervezik megépíteni, második körben pedig a kifutópálya betonozása és egyéb kiszolgáló épületek (hangárak, központi iroda- és szociális épület, vendégház) építése szerepel az elképzelésben. Az előterjesztés szerint a beruházók állami támogatásban is bíznak. Arra is kitérnek, hogy a későbbiekben a terület észak felé bővíthető, ha igényként merülne fel kisgépek fogadásának biztosítása.