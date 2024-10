Az ellenzők szerint fontos genetikai tényezők elvesztek, sőt 2022-ben egy szakértő egyenesen úgy fogalmazott, hogy „a világnak nincs szüksége több patkányra”, és „a pénzt jobban is el lehet költeni, például a még létező élőlények megőrzésére”. Mások azzal érvelnek, hogy attól, hogy valami úgy mozog és jár, mint egy tilacin, még nem lesz az illető állat tilacin.

Márciusban jelentette be a Colossal, hogy elefánt őssejteket fejlesztett ki – amelyekből szőrös, hidegtűrő ázsiai elefántokat hozhatnak létre – magyarul egy 21. századi mamutot.

Royal Victoria Museum, Wikipédia

Fotó: Thom Quine

A Colossal társalapítója és vezérigazgatója, Ben Lamm úgy fogalmaz, hogy „sietniük kell, ne haljon ki több faj”.

Mert a létező fajok genomján is dolgoznak, mint például az északi quoll megmentésén. Ugyanebben a közleményben, amelyben a tilacinra vonatkozó hatalmas előrelépést bejelentették, a vállalat azt is állította, hogy javította a quoll rezisztenciáját a nádvarangyból származó toxinokkal szemben. A nádvarangy egy invazív faj, amelyet 1935-ben (egy évvel a tilacin hivatalos kihalása előtt) telepítettek be Ausztráliába a kártevők elleni védekezés céljából.