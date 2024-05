Számtalan magyar állattartó ismeri, mégsem figyel a felelős macskatartás elveire, amivel veszélybe sodorják a védett vadmacskákat - derült ki a MATE Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet, az ELTE Etológia Tanszék és a Budakeszi Vadaspark egyedülálló közös kutatásából, amely a Biological Conservation szaklapban jelent meg.

Az Év Emlőse

Mindenki örömmel fogadta, hogy 2024-ben az európai vadmacska lett az Év Emlőse Magyarországon. Ez lehetőséget ad arra, hogy jobban megismerjük ezt a ritka, rejtőzködő, fokozottan védett macskafélét, valamint a fajt érintő veszélyeket.

Vadmacskák veszélyben

Fotó: Mark Newman

"A vadmacska napjainkra már teljesen vagy csaknem teljesen eltűnt Európa országainak jelentős részéből, melynek hátterében elsősorban az élőhelyvesztés, az élőhelyek emberi hatásra történő átalakulása és az országúti elütések állnak. Ezeken túl hat rájuk egy kevésbé köztudott, de annál jelentősebb veszélyforrás is: a szabadban kóborló, elvadult házimacskák. Azok ugyanis egyfelől komoly táplálék-konkurensei a vadmacskáknak, a velük történő hibridizáció pedig a vadmacska-állomány genetikai feloldódását is okozza"– olvasható a MATE közleményében.

A vadmacska idehaza már jelentősebb populációval rendelkezik, bár ennek nagy része az ember által folyamatosabb bolygatott és feldarabolt élőhelyeken kell, hogy boldoguljon - írta meg a sokszinuvidek.hu. A MATE Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet, az ELTE Etológiai Tanszék és a Budakeszi Vadaspark szakemberei egy kutatást végeztek azzal kapcsolatban, hogy a lakosság mennyire ismeri ezeket az állatokat és az őket érintő veszélyeket. A kutatásban kitértek arra, hogy a magyarok hogyan viszonyulnak a felelős macskatartási szokásokkal kapcsolatban, hogyan tartják az állataikat. A tanulmányban 1300-an vettek részt, ebből 1000 macskatartó. A kérdőíves felmérésből kiderült, hogy a házimacska jelentette veszélyt elhanyagolhatónak tartjuk, szerintünk nincsenek veszélyben miattuk a vadmacskák. A válaszadók jelentős része "fogyóeszközként" tekint a házimacskára, egerésző állatnak gondoljuk őket, ezért nem teszünk semmit a biztonságuk értekében. Pedig a vadvilág nagy veszélyben van, a házimacskák nagy kárt tudnak okozni. "Szerencsére születtek biztató eredmények is, hiszen sok válaszadó nemcsak ismeri a felelősségteljes macskatartás elveit, hanem ezeknek megfelelően is tartja kedvencét. Sokan viszont (még a biológiai és vadgazdálkodási ismeretekkel rendelkező válaszadók közül is) hiába vannak tisztában a felelősségteljes macskatartás elveivel, a gyakorlatban ennek épp az ellenkezőjét teszik"– írták.

Nincs megfelelő intézkedés

Magyarországon nincsen hatékony intézkedés a természetes élőhelyeken élő és kóborló elvadult házimacskák korlátozására. Emiatt kizárólag legális vadászattal védekezhetünk ellenük, hogy a vadmacska-állomány fennmaradjon. A Biological Conservation folyóiratban közölt kutatásból kiderült az is, hogy az apróvadas vadászterületeken gyakrabban fordulnak elő kóborló házimacskák, olyan helyeken élnek, ahol amúgy is kevés a vadmacska. Ehhez képest viszont a nagyvadas és zárt területeken kevés macskával lehet találkozni.

Vigyázzunk házikedvenceinkre

Fotó: Tatiane Noviski Fornel

A kóborló házimacskák vadászatának oka a földön fészkelő madárfajok és a kistestű emlősfajok védelme. Mivel a helyzet összetett, a fokozottabb házimacska-kontroll a vadmacskákat egyszerre védi és veszélyezteti is. Az események alapján a kutatók arra buzdítanak mindenkit, hogy jobban ismerkedjünk meg ezekkel az állatokkal, ennek köszönhetően talán a hazai vadmacska-állomány is megőrizhető marad.