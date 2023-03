Örök vitatéma, miként bánjunk a kóbor állatokkal. Diósgyőrben, a társasházak környékén elszaporodtak a gazdátlan macskák, ami aztán komoly feszültséget okoz az ott élők között. Vannak, akik úgy gondolják, hogy gondoskodni kell róluk, hiszen ők is élőlények, ezért rendszeresen ételt visznek nekik, sőt a társasházak tövébe macskaházat is kihelyeznek, hogy legyen hova elbújniuk a magányosan kószáló állatoknak. A lakók másik csoportja azonban rendkívül veszélyesnek tartja a cicák etetését, mert mint mondják, a kirakott élelmet megtalálják a patkányok és egerek, a kóbor állatok pedig egyébként is fertőzöttek lehetnek. Arról nem is beszélve, hogy milyen harc dúl olykor a gazdátlan cicák és kutyák között.

Mi a jó megoldás ebben az esetben? Kérdésünkkel az állatvédőhöz fordultunk.

– Az állattartás arról szól, hogy van egy társállat, amelyről az ember gondoskodik a saját hatáskörében, saját lakásában, házában, vagy kertjében – mondta elöljáróban Kisfalvi Nyina, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány elnöke. – Bármennyire is humánus megoldásnak tűnik a kóbor cicák etetése, az az állatok túlzott elszaporodását eredményezi. Macskapiramisnak hívjuk a macskák szaporodásának ütemét, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy év elején vannak ketten-hárman év végére pedig már 28-an lesznek. A megfelelő megoldás az ivartalanítás lenne. Ezek az állatok nincsenek szűrve betegségre, nincsenek oltva és általában nem is kezesek, megfogni sem lehet őket. Mivel nem az emberrel élnek, szocializálódni sem tudnak. A kiscicák tulajdonképpen az utcának nevelődnek. Én a kutyáimat az Avasdélen sétáltatom, és ott is látom, hogy kitettek cicaodúkat, ami semmiképp nem jó megoldás. Ha az ember nem etetné a kóbor macskákat, akkor azoknak nem születnének utódaik, mert a macska csak akkor fial kölyköket, ha megfelelőek hozzá az életkörülményeik – jelezte az állatvédő.

Befogták őket

Felidézett egy 15 évvel ezelőtti történetet. Az egyik tiszaújvárosi nagy céggel kötöttek megállapodást, mert a gyár környékén nagyon elszaporodtak a macskák. Az alapítvány munkatársai befogták az állatokat, amelyek aztán átestek szűrésen, védőoltáson, parazita-mentesítésen és ivartalanításon. Ezután visszahelyezték őket a gyár területére. – A probléma nem egyedi, más cégeknél, intézményeknél is gondot okoznak a kóbor macskák, mert mindig vannak, akik finom falatokkal kedveskednek nekik. A lakótelepeken az lenne a helyes megoldás, ha azok, akik etetik az állatokat, összedobnák a pénzt vagy gyűjtést szerveznének, és ivartalaníttatnák a kóbor állatokat – hangsúlyozta az állatvédő, hozzátéve, az ivartalanított állomány már nem enged a területére más egyedeket.

Jelezte: meg kell értenünk azokat az embereket, akik szeretik az állatokat, és ezért etetik őket, de az a helyes, ha mindenki saját magának tart kutyát, macskát vagy más kedvencet. Az állatok mindig a rossz emberi döntések miatt kerülnek bajba, fogalmazott Kisfalvi Nyina.