Május 10-e a hatvan éves jubileun napja a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI) Napsugár Bölcsődéjében. Parti-Józsa Tibornét, a MESZEGYI Bölcsődei Igazgatóságának szakmai tanácsadóját kérdeztük a selyemréti intézményről, mert ő még ott kezdte pályafutását gondozónőként, majd a kétezres években nyolc éven át volt vezetője a bölcsődének.

Volt és jelenlegi dolgozók együtt ünnepeltek

Fotó: Vajda János

– Még lánykoromban, amikor 1983-ban végeztem az egészségügyi szakközépiskolában, akkor automatikusan sikerült bölcsődét választanom, és ez a selyemréti volt. Mivel én itt is laktam, öt percre volt az intézmény. Szeretettel fogadtak minket, fiatalokat akkoriban, sőt egy olyan csoporttársam lett a bölcsődében, aki egy évvel felettem járt az iskolába. Tehát nagyon-nagyon jó éveket töltöttünk el együtt a csoportban – kezdte a visszaemlékezést a szakmai tanácsadó.

Negyven éve minden más volt

A nyolcvanas években a selyemréti bölcsődének fontos módszertani funkciója volt.

– Városi szinten egy olyan elit továbbképzési központot képviseltünk akkoriban, hogy a Miskolcon jelenlévő akkori huszonhat bölcsőde vezetői és gondozónői oda jártak hozzánk. Minket, gondozónőket figyeltek meg játéktevékenység közben, mert akkoriban ez egy kötelező napi rituálé volt, ami húsz percig tartott, és meghatározott téma szerint kellett végezni. Ma már szabad játéktevékenység van, tehát még ebben is másabb volt. Az előírást, hogy hogyan kell nevelni és fogadni a gyerekeket, akkoriban a Bölcsődék Országos Módszertani Intézete (BOMI) határozta meg. Mert a beszoktatás is másképp volt: eleinte csak bevettük a gyerekeket, délután pedig hazaadtuk. A Selyemréten kezdtük el azt a módszert, ami még ma is él: hogy a szülő egy-két órát bent tölt a gyermekkel. Ez tehát még nekünk is új volt – mondta Parti-Józsa Tiborné, aki hozzátette, ma mindösszesen tíz bölcsőde van Miskolcon.

Sok bölcsődét bezártak

A kilencvenes években egyre kevesebb gyerek született.

– Nagyon sok bölcsődét be kellett zárni emiatt. Ma újra fellendülés érezhető, bővíteni kell ezeket az intézményeket és újakat építeni. Régebben a gyerekeknek körülbelül 8 százaléka járt bölcsődébe, most mintegy 15-20 százalék. Volt egy időszak, amikor nagyon sok kicsi volt, majd jött az, amikor inkább csak kétéves koruk felett adták bölcsibe a gyerekeket, mert az anyák kihasználták a GYED időszakát. Most pedig megint megváltozott a trend, mert a szülők korábban térnek vissza a munka világába, így nagyon sok az öt és hat hónapos gyerek. Akkoriban egy csoportba 14-16-an jártak, ma már az a szabály, hogy ha a csoportba két éven aluli is van, akkor a csoport létszáma csak 12 lehet. Az SNI-s vagy fejlődésben lemaradt gyerekek tovább befolyásolják a létszámot – magyarázta a szakember, majd beszélt arról, hogyan változott a nyitvatartás. – Az intézményeknek alkalmazkodniuk kell az igényekhez. A szülők igényei pedig másak voltak a nyolcvanas években, mert akkoriban reggel 6-ra jártak dolgozni, tehát már 5-kor vagy fél 6-kor megnyitotta kapuit a bölcsőde, és tovább is tartott nyitva, mint ma, amikor reggel 6-tól fogadjuk a gyerekeket, akikre délután 5-ig vigyázunk.

Fontosak a jubileumok

Másképp tartották meg az ünnepeket is.

– Inkább zárt körben emlékeztünk meg a bölcsőde kerek évfordulóiról. Most azonban nagy ünnepség lesz május 10-én, délelőtt 10-től délután 1 óráig – árulta el a korábbi intézményvezető, aki beszélt arról is, milyen utat járt be, hogy gondozónőből a legmagasabb státuszt töltötte be ebben a még ma is nívós bölcsődében. – Tizenegy éves munkaviszony és gyerekvállalás után már nem tudtam visszamenni eredeti munkahelyemre, mert éppen akkoriban szűntek meg a bölcsődék. Más területet választottam, majd 2009-ben végre sikerült kisgyermeknevelőként bekerülnöm a Kassai úti intézménybe, ahonnan egyetemre jelentkeztem. A diploma megszerzése után megpályáztam régi intézményem, a selyemréti bölcsőde vezetői állását, amit 2023-ig, nyolc éven keresztül töltöttem be, úgymond hazatértem a gyökereimhez. Vezetőként próbáltam azokat az értékeket, normákat átadni a fiatal kollégáknak, amiket kisgyermeknevelőként láttam. Fontos, hogy mi jó a gyerekeknek és hogyan lehet megérteni a lelkivilágukat. Nagyon családias volt a légkör, hiszen ez egy kis létszámú bölcsőde: négy csoportja van. Mindenki ismert mindenkit, a kapcsolat a szülőkkel a bizalmon alapult – mondta a MESZEGYI szakmai tanácsadója.