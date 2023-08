A Holdam Egyesület szerint mást takar az anyatejes táplálás kifejezés és mást a szoptatás szó. „A szoptatás jóval több, mint táplálás: gondoskodási forma. A szopással a baba nem csupán éhségét elégíti ki, hanem a testközelség, az altatás, a fájdalomcsillapítás iránti igényét, biztonságot, ellazulást, megnyugtatást és vigaszt is jelent” – írják Facebook-oldalukon, ahol a világnap, sőt világhét alkalmából naponta egy posztot tesz majd ki Csanálosi Edina, a szervezet tagja, aki önkéntes szoptatási segítő is. „Ma elindítottunk egy online beszélgetést, hogy segítsük eloszlatni a tévhiteket – mondta. – Témáink: fejéssel, próbaszoptatással megállapítható-e, mennyi teje van az anyának, van-e olyan, hogy valakinek túl vizes, vagyis nem elég tápláló a teje, lázasan, betegen szabad-e, császármetszés után tudnak-e szoptatni az anyák, az éjszakai szoptatás tönkreteszi-e a csecsemő vagy a kisgyermek fogait, valamint igaz-e, hogy a szoptatást segítő szakemberek minden körülmények között a szoptatást erőltetik.”

Meddig kell szoptatni a babát?

Az Egészségügyi Világszervezet az első hat hónapban ajánlja a kizárólagos szoptatást, majd a hozzátáplálás mellett kiegészítésként kétéves korig javasolja. Általában az anyatejjel táplált csecsemők kevesebb gyermekkori fertőzésen esnek át, erősebb az immunrendszerük, később kevesebben híznak el és csökken az 1-es és a 2-es típusú cukorbetegség kockázata. Az anyának is előnyei származnak a szoptatásból: a felszabaduló oxitocin hatására eredeti méretére húzódik össze a méh, gyorsabban leadják a terhesség alatt felszedett túlsúlyt, csökken a szülés utáni depresszió, valamint a mell- és a petefészekrák kockázata. Kutatások szerint 10-50 százalékkal kisebb eséllyel szenvednek 2-es típusú cukor-, szívbetegségekben, magas koleszterinszinttől, ízületi gyulladástól és magas vérnyomástól.

Programok is kapcsolódnak a héthez

A szoptatás világhetét 1992-ben rendezték meg először, és azóta minden évben augusztus 1. és 7. között tartják több mint 120 országban, a szoptatás világnapja pedig mindig augusztus 1-jére esik. A Holdam Egyesület szerint a kismamák is pihennek családjukkal nyaranta, így ilyenkorra nem szerveznek programokat, de a világhetet szeretnék majd bepótolni szeptemberben. „Akkortól tervezzük minden hónap harmadik keddjén újra létrehozni a szoptatást támogató csoportot, ami év elejétől népszerű volt – mondta el Csanálosi Edina. – A Főnix Családbarát Közösségi Térben tartjuk majd a találkozókat délelőtt 10-től 12 óráig. Itt szeretettel látunk minden olyan édesanyát, akinek még csak gondolatban született meg a gyermeke, vagy aki már a szíve alatt hordja, és majd gyakorló anyaként szeretne minél több korszerű, a legújabb kutatási eredményekkel összhangban lévő információt megtudni a szoptatásról.”

Mit gondolnak az anyák a szoptatásról?

Ötvös Ritának három gyermeke van, legidősebb, hétéves fiát annak idején tizenöt hónapig szoptatta. „Nagyon nehezen kezdte az életet, mert nagyon gyenge volt a születés traumája miatt. Sajnos az első három hónapban egyáltalán nem tudott szopni. Ennek ellenére saját anyatejemmel tápláltam őt, mert háromóránként fejtem elektromos pumpával. Ez azonban nem tette lehetővé, hogy három óránál hosszabb időre olyan helyre menjek, ahol nincs áram. Sokszor volt beteg babaként, mégis megérte a sok szenvedést, mert most nagyon stramm kisfiú lett” – mondta.

Kiss Gyulánénak kilenc hónapos a kislánya, a védőnő segített az első időkben, amikor a baba nem homorította a nyelvét, hanem púposította, így ők is szenvedtek a szoptatással. „Kénytelen voltam tápszert adni neki, hiába hallottam, hogy az első fél évig csak anyatejet kellene kapnia. De túlléptünk a problémán, ma már azon gondolkozunk, hogy mikor hova menjünk baba-mama klubba, ahol válaszokat kapok a kérdéseimre, valamint ő kipróbálhatja a legújabb fejlesztő játékokat” – mesélte.

Orsolya most várja harmadik kislányát. A hét és féléves nagy lánya tíz hónapos koráig szopott, a hatéves pedig egyéves koráig. „A szoptatási trend nem változott ezen idő alatt. Mindig is az igény szerinti táplálás volt fontos. Csak arra kellett figyelni, hogy a két etetés között másfél óra teljen el, hogy ne az emésztetlen tejre menjen rá a friss a gyerek gyomrában. Szerintem a szoptatás hossza függ attól is, hogy mennyi anyateje van a mamának. Nekem mindkét gyerek sírt a szoptatások végén, mert még éhes maradt. Így a kezdetektől tápszerrel egészítettem ki az étkezéseket” – mondta, majd hozzátette, neki borzasztóan fura lett volna, ha még kétéves korukban is szopnak a gyerekei.