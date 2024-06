Óriás csúszda, körhinta, ringlispíl, habparti, pónilovaglás és lövészet is szerepelt a programok sokasága között Boldván. A henna- és arcfestés standjainál hosszú sorok álltak, miközben Cukorbohóc lufihajtogatással szórakoztatta a gyerekeket. A cukorágyú lövései nagy sikert arattak kisebbek és nagyobbak körében egyaránt. A Csiribiri Együttes vidám dallamaira sokan táncra perdültek, míg a bátrabbak a Boldva Túra keretein belül kis traktorral barangolták be a település utcáit. A gyerekek nagy örömére Meseország lakóival is lehetett fotózkodni, és a nyári melegben a habparti során senki nem maradt szárazon.

A közösségépítés mindenkinek fontos

„A boldvaiak körében hatalmas az igény a közösségi programokra, amit nagy örömmel tapasztalok. A gyereknap különösen fontos esemény, és nemcsak a gyerekek számára nyújt élményeket. Ma is itt vannak a nyugdíjasklub tagjai és az intézményeink dolgozói, aktívan részt vesznek a megvalósításban, ami igazán szívmelengető. Az elmúlt években sok fiatal, kisgyermekes család költözött községünkbe, és a visszajelzések alapján ezek a programok nagyban segítik az ő beilleszkedésüket is”

– nyilatkozta Szabóné Tóth J. Julianna polgármester a boon.hu-nak.

A gyereknap legnagyobb sztárja a palacsinta

Az egészségsátorban a védőnők várták a kíváncsi gyerekeket, emellett rendőrségi bemutató és kukásautó, valamint két csoda szép kutya is nagy örömet szerzett a számukra. Az Idősek klubja tagjainak kezei között több száz palacsinta készült, melyek illata belengte a levegőt.

A Marvel szuperhősei is ellátogattak a rendezvényre, és szenzációs mutatványaikkal lenyűgözték a közönséget.

Amíg unokája, Rozina a körhintát próbálta ki, egy fiatalos nagymama, Góréné Czecze Ildikó elmondta: