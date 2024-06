Az elmúlt években a nyári hónapokban is látványosan növekedett a konditermek látogatottsága Magyarországon. Az emberek egyre inkább felismerik az egészséges életmód fontosságát, és a forró hónapokban sem kívánnak lemondani a rendszeres testmozgásról.

Azért tartom fontosnak a személyi edzést, mert sokan vannak, akik még nem jártak korábban kondicionáló teremben, így nekik különösen fontos, hogy megtanulják a gépeket a legjobban használni

– mondta portálunknak Kiss Andrea edző.

Egyre többen mozognak

A szakember arra is rámutatott: ennek folyamán az emberek megtanulják az agyizom, idegizom kapcsolatot. „Azt is el tudják sajátítani, hogy melyik izomcsoportra hogyan tudnak a leghatékonyabban edzeni” – mutatott rá. Arról is beszélt, hogy a magyar emberek nem világelsők abban, hogy odafigyelnek a rendszeres mozgásra. „Évről évre az a tendencia figyelhető meg, hogy egyre többen járnak edzeni, például már egyre több fiatal is jár hozzám mozogni” – hangsúlyozta. Arra is kitért, hogy nemcsak kondicionáló terembe járnak a legtöbben, hanem a szabadban is egyre többen mozognak.

Rendszeresen járnak

Császár Barbara 2018 óta jár edzőterembe. „Saját megfontolásból járok heti négyszer konditerembe” – mondta. Rámutatott: két évig ő is személyi edzővel járt a terembe. „Fontos volt, hogy megtanuljam, számomra mi a legjobb edzésforma, és úgy érzem, szükségem is van a mozgásra” – húzta alá.

Kovács Tamás egy barátjával jár edzeni és azt mondta, egy alkalmat sem hagyna ki. „A hétköznapi stresszes életben kell a mozgás, szerintem ez elengedhetetlen része a mindennapoknak és az egészséges életmódnak” – mondta.

Változatos szolgáltatások

A fitneszipar szakértői szerint több tényező is hozzájárul ehhez a jelenséghez. Egyrészt a nyár közeledtével sokan szeretnének jobb formába kerülni, hogy magabiztosabban viselhessék a fürdőruhát. Emellett a szélsőséges időjárási viszonyok, például a kánikula és a zivatarok is arra ösztönzik az embereket, hogy zárt, klimatizált helyeken sportoljanak. A konditermek változatos programokat és szolgáltatásokat kínálnak a nyári időszakban is, hogy mindenki megtalálhassa a számára legmegfelelőbb mozgásformát. Az egyik legnépszerűbb szolgáltatás a személyi edzés, ahol az edzők egyénre szabott edzéstervekkel és táplálkozási tanácsokkal segítik a vendégeket. Emellett számos csoportos óra, mint például a spinning, a jóga vagy a funkcionális edzések is elérhetőek.

